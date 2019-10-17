Haberler » Güncel » Alman iş dünyası, Brexit anlaşmasını memnuniyetle karşıladı

Alman iş dünyası, Brexit anlaşmasını memnuniyetle karşıladı

Alman Sanayi ve Ticaret Odaları Birliği (DIHK) Başkanı Dr. Eric Schweitzer, "Brexit müzakerelerinde bugün üzerinde mutabık kalınan anlaşma, uzun zamandır ilk parlak nokta olmuştur.

17.10.2019 15:43Alman iş dünyası, Brexit anlaşmasını memnuniyetle karşıladı
Alman Sanayi ve Ticaret Odaları Birliği (DIHK) Başkanı Dr. Eric Schweitzer, "Brexit müzakerelerinde bugün üzerinde mutabık kalınan anlaşma, uzun zamandır ilk parlak nokta olmuştur." ifadesini kullandı.
Schweitzer, yaptığı yazılı açıklamada, İngiltere ve AB'nin Brexit konusunda anlaşmaya varmasını değerlendirdi.
Schweitzer, "Brexit müzakerelerinde bugün üzerinde mutabık kalınan anlaşma, uzun zamandır ilk parlak nokta olmuştur." ifadesini kullandı.
Brexit müzakerelerinin uzun sürmesinin Almanya ve İngiltere arasındaki ekonomik ilişkileri olumsuz etkilediğini belirten Schweitzer, İngiltere ve AB'deki parlamentoların anlaşmayı onaylaması halinde anlaşmasız bir anlaşmanın masadan kalkacağını, bunun da Alman şirketleri için olumlu sonuçları olacağını kaydetti.
Almanya Dış Ticaret Birliği de (BGA), anlaşmayı memnuniyetle karşıladığını, anlaşmayla Alman iş dünyasının rahat bir nefes aldığını açıkladı.
Açıklamada görüşlerine yer verilen BGA Başkanı Holger Bingman, 3 yıl süren bir mücadelenin ardından anlaşmasız bir Brexit'in önlendiğini belirterek, "Anlaşma, parlamentolar tarafından imzalandıktan sonra şirketlerimiz planlama konusunda önünü görmüş olacak." değerlendirmesinde bulundu.

İngiltere, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
18:15 ABD'den bir küstah açıklama daha: Türkiye'ye daha fazla yaptırım söz konusu olabilir
18:14 "Her ülke için gıda, stratejik öneme sahiptir"
18:13 Adana komşuların laf atma çatışması 1 ölü, 4 yaralı
18:13 Aydın organlarıyla 4 kişiye hayat veren üniversiteli kardelen, kuşadası'nda toprağa verildi
18:13 Genç kıza dehşeti yaşatan sanığın cezai ehliyeti araştırılacak'2
18:13 Bursa bakan kasapoğlu fransa'nın bile, manipülatif hamlelerle algı operasyonuna girdiğini görüyoruz
18:13 Şırnaklı kadınlar, barış pınarı için mevlit okuttu
17.10.2019 18:16:11