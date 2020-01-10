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Alman kurdunu ağaca asarak öldürdü

Diyarbakır'ın Hani ilçesinde, kimliği belirsiz bir kişi, Alman kurdu cinsi köpeği, iple ağaca asarak öldürdü.

10.01.2020 12:35 | Son Güncelleme: 10.01.2020 13:58

'ın ilçesinde, kimliği belirsiz bir kişi, Alman kurdu cinsi köpeği, iple ağaca asarak öldürdü. Kameraya aldığı görüntüleri sosyal medyada yayınlayan kişi aranıyor.

SOSYAL MEDYADA PAYLAŞTI

Diyarbakır'ın Hani ilçesine bağlı Gürbüz mahallesinde, kimliği belirsiz bir kişi, Alman kurdu köpeği boynuna geçirdiği ip ile ağaçta astı. Köpeği astığı anları da kameraya çekip, görüntüleri sosyal medyada paylaştı. Büyük tepki gösteren hayvanseverler, köpeği hunharca katleden kişinin bulunup cezalandırılmasını istedi.

Olayla ilgili soruşturma başlatan emniyet güçleri, her yerde şüpheliyi arıyor.

Alman kurdunu ağaca asarak öldürdü

Diyarbakır, Hani, 3. Sayfa, Güncel

Kaynak: DHA


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