Alman kurt köpeklerine, özel eğitim

ANTALYA'da faaliyet gösteren GSD Alman Çoban Köpeği Derneği'nde sosyalleşme, koruma ve itaat eğitimleri gören Alman kurt köpekleri, kimi zaman kötü niyetli kişiyi etkisiz hale getirirken, kimi zaman ise yardıma muhtaç bir hayvana veya insanı koruyor.

Merkezi Antalya 'da bulunan GSD Alman Çoban Köpeği Derneği'nde, köpek eğitimleri sürüyor. Muratpaşa ilçesi Kırcami'de doğa ile iç içe arazide kurulan derneğin eğitim kampında, ırk köpeklerin eğitimleri yapılıyor. Dernek başkanı Boran Aydın ve yardımcılarının birlikte çalıştığı kampta, köpeklere sosyalleşme, koruma ve itaat gibi temel eğitimler veriliyor. İşçi sınıf olarak adlandırılan koruma amaçlı eğitilen köpeklerin yanı sıra, sportif etkinliklerde jüri karşısına çıkarak yarışma köpeği olarak adlandırılan sporcu köpeklere de itaat ve disiplin eğitimi veriliyor.

İKİ CİVCİVİ YAVRUSU GİBİ KORUDU

Boran Aydın, eğitimli bir köpeğin, sahibinin en yakın arkadaşı olacağını söyledi. Aydın, eğitimli bir köpeğin iki civcivi nasıl koruduğunu da uygulamalı gösterdi. İki civcivin yanına bıraktığı, koruma eğitimi almış 'Junior' adlı Alman kurt köpeğinin sosyal tepkisini gösteren Aydın, "Görüyorsunuz, iki civcivi önce yaladı. Daha sonra patilerinin arasına alarak olası bir tehlikeye karşı onları korumaya aldı. Civcivlere zarar verecek bir unsur yaklaştığında onları korumak için tüm gücüyle mücadele edecektir" dedi.

KÖPEKLERE DOĞRU EĞİTİM

Normal şartlarda civciv gibi küçük canlıların sokakta veya doğada kolay av olarak görüldüğünü, eğitimli köpeğin ise onları yardıma ihtiyacı olan canlı olarak algıladığını kaydeden Aydın, "Burada eğitim verdiğimiz köpeğin civcivlere yaklaşımını test ettik. Ne kadar sosyal bir köpek olduğunu gözlerimizle gördük. İnsanların bir köpeğe yaklaşımı ve davranışı o köpeğin karakteri için bir etken. İnsanlara, hayvanlara ve araçlara saldıran bir köpek yerine, eğitimle sosyal bir köpek ortaya çıkartıyoruz. Köpeğin karakterine göre doğru eğitimin ne kadar etkili olduğunu hayvanseverlere anlatmaya çalışıyoruz. Bir insan nasıl isterse köpeği o şekilde yetiştirir. Hayvanların, insanlarla birlikte hayatı paylaşmasını sağlamaya çalışıyoruz" diye konuştu.

SOSYALLEŞME VE İTAAT

Eğitimlerin bunlarla da sınırlı olmadığını aktaran Aydın, "Şehir hayatında bir köpek için en önemli eğitim, sosyalleşme ve itaat. Bunların yanında koruma da önemli. Koruma eğitimleri, kademe kademe verilen ciddi bir eğitim. Çünkü insanlar her köpek sahibini korur diye düşünüyor. Halbuki bu yanlış bir yaklaşım. Köpeklerin doğası gereği en etkili yeri çenesidir. Fakat her köpek çenesini doğru kullanamaz. Bunun da eğitimi var" dedi.