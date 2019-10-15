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Alman medyası millilerin selamını hazmedemedi!

Alman basını, A Milli Futbol Takımı'nın 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde karşılaştığı Fransa mücadelesinde beraberliği yakaladığı golün ardından verdiği asker selamını 'skandal' olarak değerlendirdi.

15.10.2019 13:36Alman medyası millilerin selamını hazmedemedi!
Alman basını, A Milli Futbol Takımı'nın 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde karşılaştığı Fransa mücadelesinde beraberliği yakaladığı golün ardından verdiği asker selamını 'skandal' olarak değerlendirdi.

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H grubu 8. maçında A Milli Futbol Takımı, deplasmanda karşılaştığı Fransa ile 1-1 berabere kalarak, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'na gitme yolunda büyük avantaj yakaladı. Mücadelenin 81. dakikasında Kaan Ayhan'ın beraberliği getiren golü atmasıyla milliler büyük sevinç yaşarken, Suriye'nin kuzeyinde düzenlenen Barış Pınarı Harekatı'nda görev yapan askerleri de unutmadı. Golden sonra millilerin asker selamı vermesi, Alman basınında skandal olarak haberleştirildi.

Alman Bild gazetesi "Avrupa Şampiyonası'nda skandal gece" başlığıyla verdiği haberde Türk milli takımının attığı gol sonrası Türk seyircilerinin önüne giderek asker selamı vermesini "Skandal" olarak haberleştirdi. Gazetede, "UEFA'nın soruşturmasına rağmen Türk futbolcular asker selamı verdi" ifadeleri kullanıldı.

Focus Onlin sitesi ise 'Türk futbolcular skandalı tekrarladılar' başlığı atılan haberde "Türkiye'nin Suriye'nin Kuzeyine yaptığı askeri harekat birçok ülke tarafından eleştirilirken, Türk milli takım oyuncularının askerleri selamlaması 'Skandaldır' denildi.

Spiegel Online sitesi ise ay-yıldızlıların selamını "UEFA'nın yasağına rağmen selam durdular" başlığıyla verdiği haberinde "Türk oyuncular attıkları golden sonra ve maçın bitiminde de Suriye'de bulunan askerlerinin yanında oldukları anlamına gelen eylem UEFA tarafından soruşturuluyor" ifadelerine yer verildi. - FRANKFURT

A Milli Futbol Takımı, Fransa, Avrupa, Spor

Kaynak: İHA

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