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Rammstein grubunun vokalisti Till Lindemann, koronavirüse yakalandı

Rammstein adlı müzik grubunun 57 yaşındaki vokalisti Till Lindemann, koronavirüse yakalandı. Durumu ağırlaşan solist, yoğun bakıma alındı.

27.03.2020 16:06 | Son Güncelleme: 27.03.2020 16:22

Geçtiğimiz günlerde Rusya'da konser veren Almanya'nın en ünlü metal grubu Rammstein'ın vokalisti Till Lindemann, yüksek ateş şikayetiyle hastaneye kaldırıldı. Koronavirüs testi yapılan vokalistin testi pozitif çıktı.

YÜKSEK ATEŞ ŞİKAYETİYLE HASTANELİK OLDU

Alman medyası, Bild'de yer alan haberde, geçtiğimiz hafta Rammstein'ın Rusya'da verdiği konser sonrası Berlin'e dönen Lindemann'a yapılan koronavirüs testi pozitif çıktı. Yapılan diğer testlerde akciğer enfeksiyonu da saptanan Lindemann, karantinaya alınıp yoğun bakıma sevk edildi. Lindemann'ın hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtilirken; yüksek ateş nedeniyle hastaneye kaldırıldığı bilgisi kesinleşti. Lindemann, 15 Mart'ta Rusya'nın başkenti Moskova'da konser vermişti.

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Rammstein grubunun vokalisti Till Lindemann, koronavirüse yakalandı

Kaynak: DHA

Etiketler: Koronavirüs, Magazin, Dünya

Haberin Videosu :

Alman Rammstein grubunun solisti Till Lindemann, koronavirüse yakalandı

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Haberler ›› Dünya ››Rammstein grubunun vokalisti Till Lindemann, koronavirüse yakalandı - Haberler
Yorumlar (1)
PAŞALI:Korona virüs adamın tipine dikkat etmemiş sanırım. etseydi bulaşmazdı. adamdaki tip korona virüsü yok eder.
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