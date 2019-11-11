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Alman medyasında DEAŞ paniği: Erdoğan söylediklerini yapmaya başladı

Türkiye'nin ele geçirilen DEAŞ'lı teröristleri ülkelerine iade etme sürecini başlatması Almanya'da büyük endişe yarattı. Almanya'nın yüksek tirajlı gazetesi Bild'de yer alan haberde, Erdoğan'ın söylediklerini yapmaya başladığı ifade edildi.

11.11.2019 21:18 | Son Güncelleme: 11.11.2019 21:20

Terör örgütü DEAŞ'a katılan Avrupa ve Amerika vatandaşları, tarafından sınır dışı ediliyor. DEAŞ'a katılan 1 Amerikalı terörist, Türkiye tarafından sınır dışı edildi. 14 Kasım'da ise Alman vatandaşı 7 DEAŞ'lı terörist ülkesine gönderilecek. Türkiye'nin 7 Alman teröristi ülkesine gönderecek olması, ülke medyasında geniş yer buldu.

BİLD: ERDOĞAN SÖYLEDİKLERİNİ YAPMAYA BAŞLADI

'nın en çok okunan gazetelerinden olan Bild, haberi manşetine taşıdı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğrafının kullanıldığı haberde, Erdoğan'ın söylediklerini yapmaya başladığı ifade edildi.

"TÜRKİYE DEAŞ ŞÜPHELİLERİNİ ALMANYA'YA GÖNDERMEK İSTİYOR"

Die Zeit gazetesi ise, "Türkiye, DEAŞ şüphelilerini Almanya'ya göndermek istiyor" başlığını attı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun "Türkiye, kimsenin DEAŞ'lı teröristi için bir otel değildir" sözlerini alıntılayan Die Zeit, bu kişilerin önce Alman vatandaşı olduklarının kanıtlanması, ardından da DEAŞ bağlantılarının ortaya koyulması gerektiğini yazdı.

ERDOĞAN UYARMIŞTI: GEREKİRSE KAPILARI AÇARIZ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, DEAŞ'lı teröristlerin ülkelerine gönderileceğini sık sık dile getiriyordu. Erdoğan ayrıca, Avrupa Birliği'nin (AB) Türkiye'ye karşı bu politikalarının devam etmesi durumunda mültecilere kapıların açılacağını dile getirmişti.

Alman medyasında DEAŞ paniği: Erdoğan söylediklerini yapmaya başladı

Almanya, Türkiye, Dünya


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