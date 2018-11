Alman Mühendisler Derneğinden Swıft Açıklaması

09 Kasım 2018 Cuma 21:15



Alman Mühendisler Derneği (VDMA), küresel finans sisteminde tarafsız bir hizmet sağlayıcı olan Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication'ın (SWIFT) bazı İran bankalarının sisteme erişimini askıya almasını, " Avrupa sanayisi için hayati öneme sahip olan serbest dünya ticaretine karşı şiddetli bir darbe olacak." şeklinde değerlendirdi.VDMA'dan yapılan açıklamada, SWIFT'in dünya çapında bütün bankalara açık olması gerektiği vurgulanarak, "Medyadaki haberlere göre, SWIFT bazı İran bankalarının uluslararası finans sistemine erişimini askıya aldı. Bu doğruysa Avrupa sanayisi için hayati öneme sahip olan dünya serbest ticaretine karşı şiddetli bir darbe olacak." ifadesi kullanıldı.Açıklamada görüşlerine yer verilen, VDMA Üst Yöneticisi ( CEO ) Thilo Brodtmann, SWIFT'i uluslararası ödemelerin "can damarı" olarak niteleyerek, "Bununla birlikte bu sistemin tarafsızlığının küçük bir kısıtlaması bile kabul edilemez. Bugün İran, yarın Rusya ve sonra Çin mi?" değerlendirmesinde bulundu.Brodtmann, "Eğer SWIFT baskı altındaysa tarafsızlığı konusunda dışarıdan yardım edilmesi gerektiğini belirterek, İran bankalarına yönelik kısıtlama konusunda arka planda ne olup bittiğini anlamak için dürüstçe açıklamalar bekliyoruz" ifadesini kullandı.- "Bunun için hangi yasal dayanak gösterildi?"VDMA'nın açıklamasında, dünya çapında bankalar arasında elektronik fon transferi sağlayan SWIFT'in ve Alman yetkililerin, "Hangi finans kurumları artık SWIFT hizmeti almıyor? İran bankalarının kısıtlanmasına yönelik hangi yasal dayanak gösterildi? Kısıtlamada teknik nedenler belirleyici ise hangileri? SWIFT'in hangi organı buna karar verdi?" gibi en önemli soruların netleştirmesini beklediği de vurgulandı.Azami şeffaflık ve güvenilirliğin hızlı şekilde yerine getirilmesinin gerekli olduğunun belirtildiği açıklamada, "Bu hem de SWIFT'in çıkarları doğrultusunda oluşturulmalıdır." görüşüne yer verildi. ABD tarafından İran'a karşı uygulanan yaptırımlar, Avrupa'da ekonomisi en fazla ihracat üzerine kurulu Almanya 'yı etkiliyor. Siemens ve Daimler gibi birçok Alman şirketi, ABD'nin yaptırımları başlamadan önce yaptıkları açıklamalarda İran'daki işlerini askıya aldıklarını duyurmuştu.Öte yandan, SWIFT tarafından 5 Ekim'de yapılan açıklamada, ABD'nin 2015 nükleer anlaşması kapsamında kaldırılan tüm İran yaptırımlarını yeniden uygulamasına uyularak, bazı İran bankalarının sisteme erişiminin askıya alındığı duyurulmuştu.Açıklamada, söz konusu uygulamaya küresel finansal sistemin istikrar ve bütünlüğü için gidildiği kaydedilmişti.