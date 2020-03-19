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Alman ordusu koronayla mücadeleye hazır

Almanya Savunma Bakanı Annegret Kramp-Karrenbauer, Alman Ordusu'nun korona virüs ile mücadele etmek için hazır olduğunu açıkladı.

19.03.2020 19:30 | Son Güncelleme: 19.03.2020 19:30
Alman ordusu koronayla mücadeleye hazır
Almanya Savunma Bakanı Annegret Kramp-Karrenbauer, Alman Ordusu'nun korona virüs ile mücadele etmek için hazır olduğunu açıkladı.

Almanya Savunma Bakanı ve aynı zamanda Hristiyan Demokrat Parti CDU Başkanı Karrenbauer, "Hepimiz virüsle mücadelenin uzun soluklu bir mücadele olduğunu kabul etmeliyiz. Virüsün yayılmasını engellemek için elimizden gelen her şeyi yapmalıyız" dedi. Alman Bakan, Alman ordusunda bulunan yaklaşık 3 bin doktorun sivil hastanelere öncelikle tıbbi ekipman tedariği konusunda destek vermeye hazır olduklarını bildirdi.

Alman ordusunda 180 bin aktif asker ve 75 bin yedek asker bulunduğunu belirten Karrenbauer, korona virüsün ortaya çıkmasının ardından gönüllü olarak Alman ordusuna kayıt yaptıranların sayısının 2 bin 336 olduğunu söyledi. Karrenbauer, Yedek Askerler Derneği'nin 115 bin üyesi olduğunu korona virüsüyle mücadele konusunda yardım edebilmeleri için 28 bin kişiye bilgi gönderildiğini ihtiyaç durumunda bu kişilerinde göreve hazır olduklarını belirtti.

Almanya'da şu ana kadar toplam korona virüsü vakası 13 bin 632'ye, korona virüsüne bağlı ölümler ise 36 kişiye ulaştı. - BERLİN

Kaynak: İHA

Etiketler : Almanya, Güncel

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