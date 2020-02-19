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Alman ordusunun Afganistan'daki görev süresi uzatılıyor

Alman hükümeti, Afganistan'daki askerlerinin görev sürelerini 1 yıl daha uzatma kararı aldı.

19.02.2020 20:36 | Son Güncelleme: 19.02.2020 20:36Alman ordusunun Afganistan'daki görev süresi uzatılıyor
Alman hükümeti, 'daki askerlerinin görev sürelerini 1 yıl daha uzatma kararı aldı.
Bakanlar Kurulu, Alman ordusunun Afgan güvenlik güçlerine destek ve eğitim sağlayan NATO'nun Kararlı Destek Misyonu'nun bir parçası olarak, ülkede maksimum bin 300 askerin konuşlandırılmasını görüşüp, karara bağladı.
Federal Meclise (Bundestag) gönderilen tezkerede, büyük çabalara rağmen Afgan ulusal savunma ve güvenlik güçlerinin henüz ülke genelinde güvenliği sağlamak için yeterli olmadığı ifade edildi.
Görev süresi 31 Mart'ta dolacak Alman askerlerinin, gelecek yıl mart sonuna kadar Afganistan'da kalabilmesi için hazırlanan tezkereye Federal Meclisin de onay vermesi gerekiyor.

Afganistan, Kabine, Güncel

Kaynak: AA

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