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Alman otomobil devi Daimler'e 870 milyon avro para cezası

Almanya'da Stuttgart Savcılığı, otomobil devi Daimler şirketine "dizel araçlardaki aksaklıklar" nedeniyle 870 milyon avro ceza verdi.

24.09.2019 16:48Alman otomobil devi Daimler'e 870 milyon avro para cezası
Almanya'da Stuttgart Savcılığı, otomobil devi Daimler şirketine "dizel araçlardaki aksaklıklar" nedeniyle 870 milyon avro ceza verdi.

Stuttgart Savcılığından yapılan yazılı açıklamada, 2008'den sonraki dönemde araç belgelendirmeyle ilgilenen Daimler şirketinin bir departmanının "denetim görevini ihmal ettiği" belirtildi.

Bunun da dizel araçların emisyonlarının gerekli düzenlemeye uymamasına rağmen izin almasına yol açtığı ifade edilen açıklamada, Daimler'e denetim yükümlülüğünü yerine getirmediği gerekçesiyle 870 milyon avro para cezası verildiği kaydedildi.

Açıklamada, şirketin para cezasına itiraz etmeyeceği ve ödemenin 6 hafta içinde Baden-Württemberg eyaletine yapılacağı bildirildi.

Almanya'da daha önce Volkswagen, Audi ve Porsche'a, dizel araçlardaki aksaklıklardan dolayı 2 milyar avrodan fazla para cezası kesilmişti.

Almanya, Güncel

Kaynak: AA

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