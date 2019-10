Alman otomobil devinin yatırım yapacağı manisa'da gözler gayrimenkul fiyatlarında

Alman otomobil devinin yatırım yapacağı Manisa 'da gözler gayrimenkul fiyatlarındaOtomobil devi Volkswagen'in Manisa'ya yatırım yapmak için harekete geçmesiyle, gözler bu kez kentteki gayrimenkul fiyatlarına çevrildi. Kentteki istihdamla birlikte konut fiyatlarının ve kiraların da artmanın beklendiği belirtildi.Türkiye'de üretim yapmayı planlayan Alman otomotiv devi Volkswagen, Manisa merkezli Volkswagen Turkey Otomotiv Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'ni kurdu. Şirketin sermayesi, 943.5 milyon TL olarak belirlendi. Şirket otomobil, kamyon ve her nevi motorlu araç ve nakil vasıtalarının tasarımı, imalatı ve montajı, bunların parçalarının ve komponentlerinin tasarımı, üretimi ve montajı ile tüm bu ürünlerin satışı, ithalatı ve ihracı başta olmak üzere bu konularla ilgili tüm diğer faaliyetleri yürütmek amacıyla kuruldu. Kent esnafı ve vatandaşlar, Manisa'ya katma değer katacak yatırımdan memnun olduklarını belirtti.Manisa'da istihdamla beraber gelen taleple, gayrimenkul fiyatları ve kira bedellerinin de artması bekleniyor. Konuyla ilgili değerlendirme yapan Manisa Esnaf ve Sanatkarlar Odası ve aynı zamanda Manisa Emlak Müşavirleri Derneği Başkanı Bahattin Akyüz, Öncelikle Volkswagen yatırımı, ülkemize ve şehrimize hayırlı olsun. Bu Manisa için bulunmaz bir nimet. Fabrikanın ilk etapta 5-6 bin kişiyle çalışacağı, yan sanayileriyle birlikte 20 bin kişiye kadar istihdam sağlayacağını öngörüyoruz. Bu fabrikanın kurulması işsizliğe çare olacak dedi. Tarım ve sanayisinin güçlü olması nedeniyle uzun yıllardır Manisa'nın göç aldığını belirten Akyüz, Volkswagen'in kurulmasından sonra da mutlaka göçler olacaktır. Konut satışları artacaktır. Ama şu an için normal düzeyinde seyrediyor. Şu an halihazırda fabrikanın kurulacağı alana yakın bölgede, TOKİ'nin yapımını sürdürdüğü 5 bin 500 konutluk proje devam ediyor. Müteahhitlerimiz de inşaatlar yapıyor. Şu anda da yok, fabrika kurulunca da konut sorunumuz olmayacaktır inşallah dedi.İMAR SORUNU ÇÖZÜLSÜN ÇAĞRISIManisa'nın 30 yıldır süren bir imar sorunu olduğunu belirten Akyüz, Bu sorun da artık çözülmek için son düzlüğe girdi. Büyükşehir ve ilçe belediyelerimiz konuyla ilgili çalışmalarını sürdürüyor. 10 yıldır, bu çalışmalar devam ediyor. Son günlerde bu çalışmalar hız kazandı. Üst düzey bürokratlar Manisa'ya, ülkemize yapılan bu yatırımı görerek çalışmalarını bu doğrultuda sürdürmeleri gerekiyor. Önümüzdeki yıl, yani fabrika kurulmadan önce bu sorunun çözüleceğine inanıyorum. Bu imar sorunu yaşanan bölgede, fabrikaya yakın bölgeler. İmar sorunuyla birlikte kentteki çarpık yapılaşma düzelecek. Bu imar sorunun çözülmesiyle birlikte konut sorunumuz iyice ortadan kalkacak dedi.