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Alman otomotiv devi Audi, 9 bin 500 kişiyi işten çıkaracak

Alman otomobil şirketi Audi, maliyeti azaltmak amacıyla 2025 yılına kadar 9 bin 500 kişiyi işten çıkaracağını açıkladı.

26.11.2019 17:35 | Son Güncelleme: 26.11.2019 17:55Alman otomotiv devi Audi, 9 bin 500 kişiyi işten çıkaracak

Alman otomobil üreticisi 'in bünyesinde bulunan , maliyet tasarrufu sağlamak amacıyla 2025 yılına kadar yaklaşık 9 bin 500 işçinin işten çıkarılmasını öngören büyük bir yapılandırma planı yaptığını duyurdu.

6 MİLYAR EURO TASARRUF PLANLANIYOR

Şirket yaptığı açıklamada, "Yaklaşık 6 milyar euro tasarruf, yüzde 9 ila yüzde 11'lik stratejik kar marjı koridorunu güvence altına alacak. Elektrifikasyon ve dijitalleşme gibi geleceğe yönelik projelere yatırım yapacak" ifadelerini kullandı.

Otomobil devinin, maliyet tasarrufunu 2029 yılına kadar hayata geçireceği bildirildi.


Volkswagen, Audi, Dünya, Ekonomi, Güncel

Kaynak: İHA

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