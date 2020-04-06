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Alman otomotiv sektörü ihracat beklentisi son 11 yılın en düşüğünde

Alman otomotiv sektörünün uluslararası ticaret beklentileri martta yaklaşık son 11 yılın en düşük seviyesine düşerken, sektörün gelecek aylarda önemli zorluklarla karşı karşıya kalacağı belirtildi.

06.04.2020 12:38 | Son Güncelleme: 06.04.2020 12:38
Alman otomotiv sektörü ihracat beklentisi son 11 yılın en düşüğünde
Alman otomotiv sektörünün uluslararası ticaret beklentileri martta yaklaşık son 11 yılın en düşük seviyesine düşerken, sektörün gelecek aylarda önemli zorluklarla karşı karşıya kalacağı belirtildi.
Merkezi Münih'te bulunan Ekonomi Araştırma Enstitüsü (Ifo) İş Ortamı Anketi sonuçlarına göre, Alman otomotiv sektörünün talep endeksi şubat ayında eksi 13,8 iken, mart ayında 16,8 puan azalarak eksi 30,6 puana geriledi.
Ifo'nun anketine göre, sektörün ihracat beklentileri eksi 17,3'ten eksi 42,7 puana geriledi. Bu da Mart 2009'dan sonra en düşük rakam olarak kayıtlara geçti.
Ankete göre, Almanya'nın otomotiv sektörünün gelecek aylara ilişkin iş beklentileri eksi 19,7 puandan eksi 33,7 puana geriledi..
Ifo'nun mart anketine göre otomobil şirketlerinin yaklaşık yüzde 43'ü kısa süreli çalışmayı başlatmayı planladı. Bu oran şubat anketinde yüzde 19,7'de kalmıştı.
Üreticilerin satılmayan otomobiller için stokları da şubatta 7,6 puanlık artıştan sonra martta 14,1 puan artış gösterdi.
Ifo'nun anketine yönelik açıklamasında, "Alman otomotiv endüstrisine yönelik beklentiler, koronavirüs krizinden dolayı önemli ölçüde bozuldu." ifadesine yer verildi.
Öte yandan, Alman Otomobilciler Birliği (VDA) verilerine göre, geçen ay ülkede trafiğe kaydedilen yeni otomobil sayısı Mart 2019'a göre yüzde 38 azalarak 215 bin 100 oldu.
Bu, Doğu ve Batı Almanya'nın birleştiği 1990'dan bu yana en yüksek aylık düşüş olarak açıklanırken, Kovid-19 salgınının yayılmasını önlemek amacıyla ülkede alınan tedbirlerin önemli rol oynadığı belirtildi.
Almanya'nın yeni otomobil ihracatı da martta bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 32 azalarak 234 bin 500'e düştü.

Kaynak: AA

Etiketler: İhracat, Güncel
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