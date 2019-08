Alman otomotiv yan sanayisinde kriz hazırlığı

Dünya otomotiv yan sanayisinin devlerine ev sahipliği yapan Almanya 'da ekonomik durgunluk sektörü de vurdu. Otomotiv yan sanayisi, işten çıkarmalardan fabrika kapamaya çeşitli çözüm yollarını masaya yatırıyor.Alman otomotiv yan sanayii, istihdam olanakları ve ülke ihracatına büyük katkısı nedeniyle Almanya ekonomisi için çok önemli bir yere sahip. Dünya çapında en büyük beş otomotiv yan sanayi kuruluşundan üçü Almanya'da bulunuyor. Sektörde yaşanan konvansiyonel, içten yanmalı otomobil motorlarından elektrikli motorlara geçiş süreci ise firmaları başa çıkmaları gereken önemli sorunlarla karşı karşıya bırakıyor. Bunun dışında Çin, Hindistan ve Amerika Birleşik Devletleri gibi önemli pazarlarda yaşanan sıkıntılar ve yapısal problemler de sorunu daha da derinleştiren etkenler.10 Eylül'de Frankfurt'ta, dünyanın en büyük otomobil fuarlarından IAA'da (Uluslararası Otomobil Sergisi) bir araya gelecek olan sektör temsilcilerinin sıkıntıları büyük. Fuarda şu an gündeme gelen, personeli azaltma, üretim merkezlerini başka yerlere taşıma ve hatta fabrikaları tamamen kapatma gibi konular yoğun bir biçimde tartışılacak. Peki Alman otomotiv yan sanayisindeki dev markaların içinde bulunduğu durum ve yaşadıkları sorunların kaynağı ne?BOSCH: Şirketin yöneticisi Volkmar Denner, kısa bir süre önce Süddeutsche Zeitung'a verdiği röportajda konuyu gayet anlaşılabilir bir şekilde ifade etmişti. Firma, dizel motorlardaki enjektör sistemi için motor başına 10 kişi çalıştırıyor. Benzinli motorlarda bu iş için üç kişi gerekiyor. Elektrikli otomobillerde ise bu iş sadece bir kişi ile hallediliyor. Kısacası elektrikli otomobillerin yaygınlaşması ile işten çıkarmalar zorunlu olacak. Stuttgart merkezli şirketin dünya çapında 410 binden fazla çalışanı var. Almanya'daki 50 bin personelden 15 bini sadece dizel motorlarla ilgili birimlerde görevli. Dünyanın en büyük otomotiv yan sanayi üreticisi olan Bosch makine üretimi alanında da faal olan bir şirket.CONTINENTAL: Merkezi Hannover'de bulunan ve otomotiv alanında köklü bir geçmişe sahip olan şirket de sektörün içinde bulunduğu olumsuz dönemden etkilenen kuruluşlardan biri. Continental Yönetim Kurulu Başkanı Elmar Degenhart, sektörün dramatik bir şekilde süratlenen, kökten ve yer yer yıkıcı bir değişim sürecinin içinde olduğunu dile getiriyor. Giderlerin azaltılması gerektiğini vurgulayan Degenhart, bunun için şu an şirket bünyesinde çalışan 245 bin kişiden kaçının işten çıkarılacağını, sendika ile görüştükten sonra karara bağlayacaklarını bildirdi. Degenhart, borsadaki değeri son dönemde gittikçe düşen Continental için, firmanın bazı birimlerinin satılmasının da gündemde olduğunu ifade etti. Otomobil lastiği alanında da bir dünya markası olan şirket için bu ürün, firmayı sağladığı kazançla ayakta tutan temel sütunlardan biri.ZF: Şanzıman ve farklı otomobil parçaları üreten Friedrichshafen merkezli ZF ise çok farklı alanlarda üretim yapmasına rağmen sektörün içinde bulunduğu durumdan etkilenen markalar arasında. ZF yönetimi son olarak yıl sonu ciro beklentisini 37 milyar eurodan 36 milyar euroya çekti. 2019'un ilk yarısında elde edilen kar, geçen senenin aynı dönemine kıyasla yarı yarıya azalmış durumda. Şirketin yöneticisi Wolf-Henning Scheider firma olarak beklentilerinin çok gerisinde kaldıklarını belirtti. Çin'deki üretim merkezlerinde personel sayısını azaltan şirket şu an için Almanya'da böyle bir yola başvurmayı düşünmüyor. Ancak esnek çalışma saatlerine geçmek ZF'nin değerlendirmeye aldığı seçeneklerden biri. Mahle, Schaeffler, Brose ve Leoni gibi Almanya'daki diğer otomotiv yan sanayi firmaları da benzer sıkıntılar yaşıyor. Bunlardan bazıları süreci, istihdamı azaltarak atlatmayı planlarken, Leoni örneğinde olduğu gibi bazıları için kapatılacağı söylentileri dolaşıyor.dpa/ ET,BK(c)