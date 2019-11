Alman pastası #1

Der Klassiker’de artık alışık olduğumuz Allianz Arena senaryolarından biri gösterimdeydi. Bavyera ekibi, sıkıntılı geçen ilk çeyreğin ardından rakip sahaya yerleştiği ilk anda Robert Lewandowski’yle skoru buldu. Bu sezonki 21. resmi maçında 26.golünü atan Lewa, akıl alması güç sezon başlangıcına ara vermeden devam ediyor. Joshua Kimmich-Leon Goretzka orta sahasının temaslı oyunuyla rakibine gözdağı veren Bayern için, ikinci yarının başında Kimmich’in olağanüstü pasıyla başlayan atağın sonunda gelen gol maçı psikolojik olarak bitirdi. Fiziksel üstünlük kurduğu bölümün ardından oyundan iyice düşen ve reaksiyon da veremeyen Dortmund karşısında son 20 dakikaya girerken Philippe Coutinho, Thiago ve Ivan Perisic hamleleriyle yeteneği de artıran ev sahibi; Lewandowski ve eski dost Mats Hummels’in de yardımıyla sonuca çok rahat gitti. Bayern Münih’te geçici olarak göreve gelen Hans Flick, Arsene Wenger dedikodularını bir süre daha erteleyebilir gibi görünüyor.



Güneşli bir pazar öğleden sonrası, dolu tribünler, ne yaptığına dair fikri olan iki takım ve yüksek tempo... Bundesliga’dan beklediğiniz her şeyi size sunan Gladbach-Bremen maçı daha 30.saniyede Marcus Thuram’ın kaçırdığı gol pozisyonuyla başladı. Orta sahada Denis Zakaria’nın, hücumda Thuram’ın varlığıyla takım boyunu çok kısaltan Gladbach için; geri koşmakta ve kalesini savunmakta ciddi sıkıntılar yaşayan Bremen’in kalesine gitmek zor olmadı. Skor, rahat bir galibiyeti işaret etse de Gladbach kalecisi Sommer gününde olmasa; Werder Bremen için maç, puan alabileceği bir senaryoya dönüşebilirdi. Ligin lideri; Thuram-Patrick Herrmann ikilisiyle cezayı çok iyi kesti ve zirvede dört puanlık avantajı yakalamış oldu. Marco Rose’nin takımının sezonu nerede bitireceği bilinmez; ancak zirveyi kolay kolay bırakmayacakları ve keyif vermeye devam edecekleri kesin.



Hafiften kendini kapatan hava, temposuz bir maç, nasıl hücum edeceğine dair pek fikri olmayan iki takım... Bundesliga özetlerini izlemek için ekran başına geçerseniz Wolfsburg-Leverkusen maçını izleyerek başlamanız daha sonrasında izleyeceğiniz maçların değerini artıracaktır. Karim Bellarabi’nin sıfırdan yarattığı gol hariç iki takımın da rakip ceza alanına girmek için çile çektiği maçın son 20 dakikasında Moussa Diaby’nin yakaladığı açık alanlar da olmasaydı muhtemelen maçın özeti Türkiye Ligi’ndekilerden hallice olacaktı. Paulinho’nun uzatmalarda bulduğu golle işi bitiren Leverkusen, dört maç sonra kazanarak ihtiyacı olanı almış oldu.



Kazananın milli takım arasına Şampiyonlar Ligi potasında gireceği Freiburg-Frankfurt karşılaşması; aynı zamanda haftanın en gerilimli maçı oldu. İlk 20 dakikasında çok fazla hareket barındırmayan maçın bu bölümünden itibaren Martin Hinteregger’i oyuna çıkarıp rakibini daha önde karşılayan Frankfurt, devre sonuna kadar etkili göründü. Devrenin son dakikasında Gelson Fernandes çift sarıdan atılsa da; Freiburg, ikinci yarının büyük bölümünde rakibine 10 kişi olduğunu hissettiremedi. Özellikle Dominic Kohr ve Filip Kostic’le topu rakip yarı sahaya taşımakta zorlanmayan konuk ekip, buna rağmen ikinci yarıda eksik olduğunu hissettiği tek anda Nils Petersen’in golüne engel olamadı ve sahadan mağlup ayrıldı. Maça dair akıllarda kalacak en önemli an; uzatma dakikalarında Frankfurt kaptanı David Abraham’ın omuz darbesiyle Freiburg Teknik Direktörü Christian Streich’ı yere serdiği pozisyondu. Ortalığı karıştıran ve Bundesliga’da sıklıkla görmediğimiz o omuz darbesi, uzun süre konuşulacağa benziyor.





Leipzig, çıkışını Berlin’de de sürdürdü. Maçın başında kontrolü eline alsa da ceza sahası etkinliğinden uzak olan Julian Nagelsmann’ın ekibini, Dodi Lukebakio’nun Javario Dilrosun tarafına kaçıp savunmayı koşturması ve yapmış olduğu ikiye birlerle merkezde Vladimir Darida’yla Marius Wolf’a alanlar açması oldukça zorladı. Benzer bir hücumda, sol kenar oyuncusu Maximilian Mittelstadt’ın nefis vuruşuyla golü de bulan Hertha için işler, bu golden sonra sıkıntıya girdi. Golün sahibi Mittelstadt, aynı zamanda savunmadaki en büyük zaaf olmaya başladı. Onun arkasında bıraktığı alanları Nordi Mukiele ve Marcel Sabitzer’le çok iyi değerlendiren Leipzig, rakibin sol stoperi Karim Rekik’e çok zor anlar yaşattı. Onun yaptırdığı bir penaltı ve ona çarpan bir şutla da devreye önde girdi Leipzig. İkinci yarının başındaki Kevin Kampl-Stefan Ilsanker değişikliğiyle Konrad Laimer’i sahte bek olarak kullanmaya başlayıp merkezi iyice kuvvetlendiren Leipzig, Hertha’yıönce oyunun dışında tuttu; Christopher Nkunku-Emil Forsberg değişikliğiyle de maçı tamamen kontrolüne alarak farkı artırıp çok rahat bir galibiyet aldı.



Milli takımımızın ağız sulandıran stoper havuzunun üyelerinden Ozan Kabak’ın gol attığı, Kaan Ayhan’ın harika bir asist yaptığı maça asıl damgasını vuran isim Fortuna Düsseldorf’un tecrübeli forveti Rouwen Hennings oldu. Ceza sahasında bulduğu her şeyi Schalke filelerine yollayan Hennings; yaptığı hat-trick’le Schalke’nin iç sahadaki üst üste üçüncü beraberliğine sebep oldu. Özellikle maçın ilk yarısında rakibini oyuna hiç sokmayan Schalke, aynı hücum setini oynayarak Düsseldorf kalesinde çok fazla tehlike yarattı. Topu sürekli olarak Ozan’la çıkaran ve kenar oyuncusuyla forvet oyuncusunun yer değiştirip yapmış olduğu ikiye birlerle Düsseldorf savunmasında büyük boşluklar yakalayan ekip, bu setlerden birinde Daniel Caligiuri’yle golü de buldu. Maçın ikinci yarısında ise Düsseldorf’un zincirlerini kırıp rakibi çok daha önde karşılamasıyla doğaçlama bir oyuna dönüldü. Özellikle Schalke’nin savunmada yaptığı hataları çok iyi değerlendiren konuk ekip, beraberliği söküp aldı. David Wagner için fena başlamayan sezon, iç sahada yapılan peş peşe puan kayıplarının ardından soru işaretlerini beraberinde getirmiş oldu.





Köln’deki haftanın açılış maçında ev sahibi, maçın ilk yarısında yetenekli hücum oyuncusu Robert Skov’a sol koridorunu emanet eden rakibi Hoffenheim’ı, tempolu kanat beki Kingsley Ehizibue’yle çok zorladı. Golü de 28 maç sonra bir Bundesliga golü atma zahmetine giren “golcüsü” John Cordoba’yla o kanattan gelişen bir atakta buldu. İkinci yarıda oyuna dahil olan Hoffenheim’lı Sargis Adamyan, 3-4-3’e dönüp oyun merkezini rakip yarı alana taşıyan takımına önce beraberlik golüyle katkı sağladı. Temposu iyice düşen ve artık beraberliğe kilitli gibi görünen maçın uzatma dakikalarında da VAR ile verilen ve Jürgen Locadia’nın gole dönüştürdüğü penaltıyı aldırdı. Özellikle 60.dakikadan sonra düşen tempoda rakibini ilk yarıda olduğu gibi top kayıplarına da zorlayamayan Köln’ün tek silahı da elinden alınmış oldu. Sportif Direktör Armin Veh’le yollarını ayıran kulüpte; Teknik Direktör Achim Beierlorzer’in de görev süresi çok uzun görünmüyor.

