Alman pastası #3

Haftanın sürprizinin gerçekleştiği maçta Allianz Arena, son yıllarda pek alışık olmadığımız bir başlangıca ev sahipliği yaptı. Hans Flick göreve geldiğinden beri orta sahada fizikselliği ön planda tutan Bayern’i öndeki beş oyuncusuyla sürekli rahatsız eden Leverkusen, rakibinin rahat top çıkartmasına müsaade etmedi. Leon Bailey’nin dönüşüyle Kevin Volland’ı forvetin arkasına çeken Peter Bosz, bunun karşılığını ilk yarıda fazlasıyla aldı. Oyunu çok iyi yönlendiren Alman oyuncu, Leon Bailey ile müthiş bir ortaklık kurdu. Savunma arkasına yaptığı iki müthiş koşu ve her iki ayağıyla yaptığı gol vuruşlarıyla parmak ısırtan Bailey, Leverkusen yetkililerinin de avuçlarının kaşınmasına sebep oldu. Flick döneminde ilk gollerini yiyen Bayern için inanılması güç goller kaçırdığı maç, defansif anlamda da ilk uyarıları aldığı karşılaşma oldu. Ligin zirvesini karıştıran bu sonuç Leverkusen’i de zirvedeki çok bilinmeyenli denklemin içine dahil etti.Sezonun en keyifli maçlarından birini, artık alışık olduğumuz üzere Borussia Park’ta izledik. Alman televizyonu kadroları veremeden 1-1 olan Gladbach-Freiburg maçında lider, 10.dakikadan itibaren yediği beraberlik golünün şokunu atlattı. Merkezden Florian Neuhaus ve Denis Zakaria’nın işi hiç uzatmadan topu aktardığı süper çocuk Marcus Thuram, soyunma odasına beraberlikle gidilmesini önleyemese de Freiburg kalesinde neredeyse her an yeni bir aksiyon yarattı. İkinci yarıda santra vuruşunu yapan Freiburg’un beş dakika boyunca topla son aksiyonu da buydu. Breel Embolo önce Patrick Hermann’ı topu tekrar kendisine vermesi için kullanıp takımını öne geçirdi. Hemen ardından bir penaltı kazandırıp penaltıyı direğe vurdu. Ve yine hemen ardından Denis Zakaria’nın olağanüstü pasında savunma arkasına sızıp Patrick Hermann’ın topu boş kaleye yuvarlamasını sağladı. Evet tüm bunlar sadece beş dakikada oldu. Duran toplardan büyük tehlikeler yaratıp maça tekrar ortak olan Freiburg’a yine Embolo’nun baskıda kaptığı top sonrası yaptığı temiz vuruşla havlu attıran Gladbach, bir gün önce Leipzig’e verdiği liderliği tekrar almış oldu.Leipzig açısından işler Paderborn deplasmanında da kusursuz başladı. Çok yetenekli hücum ekibine, sakatlıktan dönen Patrik Schick’i de ekleyen konuk ekip, onun nefis dönüşü ve usta işi gol vuruşuyla öne geçtikten saniyeler sonra Marcel Sabitzer’in füzesiyle direksiyona çok rahat bir pozisyonda geçti. Son bir ayda uçak moduna geçen Christopher Nkunku ve son dört lig maçında yedi gol, beş asistle oynayan Timo Werner’le devre bitmeden fişi çektiğini düşünen Leipzig için sorunsuz geçen bir saatin ardından Streli Mamba, geçen hafta Dortmund deplasmanında yaptığını yaptı. Bu sezon istediği sonuçları alamasa da bir şekilde maçın içine girmeyi başaran Paderborn için son yarım saatte oluşturulan atmosfer, bu sezon istedikleri gibi bitmese dahi hatırlayacak çok şeyleri olacağının işaretiydi.Krizdeki Dortmund, Hertha Berlin deplasmanının ilk 20 dakikasına çok hızlı girdi. Konuk ekip, Julian Brandt’ın harika pasında savunma arkasına kaçan Jadon Sancho’yla öne geçti ve hemen ardından Thorgan Hazard’la farkı ikiye çıkardı. Dodi Lukebakio’nun bireysel çabaları dışında hiçbir şey üretemeyecek gibi görünen Hertha’da Vladimir Darida, onun attığı şutlardan birisine ayağını uzatarak başkentteki ateşi harladı. Mats Hummels’in devre sonunda gördüğü kırmızı kartla ikinci yarıya da büyük bir rüzgarla ve tempoyla giren Hertha’nın ateşi, Davie Selke’nin VAR’dan dönen golüyle söndü. Önce rakibini uyutan, 75’ten sonra da rakip sahada büyük boşluklar bulan konuk ekip, bunları değerlendiremese de sahadan çok değerli üç puanla ayrıldı. Dortmund-Lucien Favre evliliği birkaç santimlik ofsayt kararıyla bir hafta daha uzarken, Jürgen Klinsmann Hertha’daki ilk maçında karşılaştığı ilk büyük testini geçemedi.Haftanın açılış maçında Schalke , Union Berlin karşısına hücumda kullanabileceği pek çok seçenekten mahrum çıkınca Suat Serdar’ı ön grubun bir parçası olarak sahaya sürdü. Onun merkezdeki yaratıcılığını çok arayan ev sahibi, maçın ilk yarısında duran toplar haricinde rakip kalede herhangi bir tehdit yaratamazken Ozan Kabak’ın nefis indirdiği topa Benito Raman’ın yaptığı daha nefis vuruşla öne geçti. Maçın ilk yarısında neredeyse her şey planladığı gibi giden ve defalarca kez Schalke kalecisi Alexander Nübel’le baş başa kalıp onu geçemeyen Union Berlin için soyunma odasına 1-1 gitmenin faturası ikinci yarıda çıktı. Kendisinden bekleneni ikinci yarıda yapan ve oyunu tamamen rakip sahaya yıkan Schalke, Daniel Caligiuri ve Amine Harit’i çok etkili kullanınca oyunun son bölümüne kadar pek çok fırsat yarattı. Yorulmak bilmeyen Caligiuri’nin 86. dakikada yaptığı baskıyla Neven Subotic’ten kaptığı top, Suat Serdar’ın ayak içiyle Schalke’ye 20 Eylül’den sonraki ilk iç saha galibiyetini getirdi. Zirveye doğru büyük bir adım atan Schalke, direkt rakipleriyle oynayacağı önümüzdeki dört hafta öncesinde derin bir nefes aldı. Urs Fischer’in ekibi için bu yüksek efor puan getirmese de önümüzdeki haftalarda pek çok takımın canını yakmaya devam edecekleri açık.Lige çok iyi giren Wolfsburg krizden çıkamıyor. Sahasında Werder Bremen’i ağırlayan takım, yine ne olduğunu anlamadan Bremen’in yetenekli hücumcusu Milot Rashica’nın penaltı golüyle maça yenik başladı. Rashica’ya yardımcı olan Leonardo Bittencourt maç boyunca Wolfsburg’a rahatsızlık verdi. Bu rahatsızlıkların en büyüğünde de beraberlik golünün ardından ev sahibinin kuramadığı oyunu cezalandırdı. İkinci yarının ilk 20 dakikasında Wolfsburg’un rakip sahada görünme çabaları herhangi bir aksiyon getirmiyorken 70.dakikada yapılan Robin Knoche-Daniel Ginczek değişikliği, maçın gidişatını tamamen değiştirdi. Bu değişikliğin hemen ardından Wolfsburg, yetenekli sağ kenar oyuncusu William Furtado’yla beraberlik golünü bulunca Werder Bremen de Philipp Bargfrede yerine Josh Sargent’i sahaya attı ve maçta tempo hiç olmadığı kadar arttı. Her iki takımın artık sıklıkla yaptığı geçiş hücumlarından birinde de Milot Rashica, Johannes Eggestein’dan aldığı harika pası Wolfsburg filelerine yollayıp takımına 14 Eylül’den sonraki ilk galibiyetini kazandırdı.Hoffenheim geçtiğimiz hafta yaşadığı Mainz hezimetinin ardından zirveye yeniden hamle yapmak için çıktığı Fortuna Düsseldorf maçına 1-0 önde başladı. Merkezden Sebastian Rudy ve Florian Grillitsch ile savunma arkasına Sargis Adamyan ve Andrej Kramaric’i kaçırarak rakip kalede tehditler yaratan ev sahibi, Kramaric’le golü de buldu. Her iki takımın geçen hafta aldığı farklı yenilgilerin sahaya yansıdığı ve temkinliliğin ön planda olduğu bir saatin ardından Friedhelm Funkel’in yaptığı Dawid Kownacki hamlesi ipleri gevşetti. Bu dakikadan sonra her iki takım da karşı kaleye çabuk gitmeye başlarken maçın kırılma anlarında sakatlıktan dönen ve çok net iki gol pozisyonundan yararlanamayan Sargis Adamyan’ın imzası vardı. Son bölümde karambollere sıkışan oyunda Rouwen Hennings, en iyi yaptığı şeyi bu sezon 10. kez tekrarladı ve önüne düşen topu eveleyip gevelemeden Hoffenheim filelerine yolladı. Milli takım arasına beş maçlık galibiyet serisiyle giren ev sahibi için iç sahada rahat bir fikstür gibi görünen iki haftada yapılan beş puanlık kayıp ağır hasar oluşturdu.Bir nehrin ayırdığı iki komşu kenti, Bundesliga’nın pazartesi sendromu birleştirdi. Ligdeki pazartesi maçlarını, Frankfurt taraftarı taşkınlık çıkartıp maçın 10 dakika geç başlamasına sebep olarak; Mainz taraftarı ise ilk beş dakika sessiz kalarak protesto etti. Yüksek tempoyla başlaması beklenen Mainz-Frankfurt maçının ilk yarım saati de tüm bunlarla çöpe gitti. Bu dakikadan sonra sol kenar oyuncusu Filip Kostic’i çok iyi kullanan Frankfurt, oyunu rakip sahaya yıktı ve bir duran topta Martin Hinteregger’le öne geçti. Mainz’ın afallamasıyla fırsatlar da üreten konuk ekip için devre sonunda Dominik Kohr’un son adam Levin Öztunalı’yı indirmesiyle eksik kalınması kötü haberdi. İkinci yarıya başlarken Adi Hütter’in Gonçalo Paciencia’yı çıkarmasıyla önde top tutma şansı da kalmayan Frankfurt, ev sahibini iyice üzerine çağırdı. Özellikle orta sahada Pierre Kunde’nin hem süpürücülüğü hem de oyun kuruculuğu kusursuza yakın yapması ve soldan Aaron Martin’i, sağdan Levin Öztunalı’yı sürekli oyuna sokmasıyla Frankfurt’u sahasından çıkarmayan Mainz, pozisyon zenginliğiyle olmasa da personel kalabalığıyla maçı lehine çevirdi. Ev sahibi, yeni teknik direktörü Achim Beierlorzer’le ikide iki yaparken; Bayern Münih karşısındaki sansasyonel galibiyetle eski teknik direktörü Niko Kovac’ın ahını alan Frankfurt ligde üst üste üçüncü kez yenildi.