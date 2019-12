Alman pastası #5

Ligin yeni lideri Leipzig , Fortuna Düsseldorf deplasmanına da bildiğimiz gibi başladı: 1-0 önde... İlk dakikadan itibaren rakip yarı alana yerleşen ve bu oyunun en işlevsel oyuncularından Patrik Schick’le öne geçen Leipzig, maçın başından sonuna kadar rakibini oyuna hiç ortak etmedi. Özellikle Schick’in kalabalık Düsseldorf savunmasını sürekli meşgul etmesiyle dokuz kişilik bir hat içerisinde kendisine mutlaka boşluk bulmayı başaran Leipzig için maç, Timo Werner’in penaltı golüyle bitmiş oldu. Skoru farklı oyunculardan bulan Leipzig için sahanın yıldızıysa Konrad Laimer oldu. Oyunun her iki tarafını da muhteşem oynayan orta saha oyuncusu tüm delikleri kapattı, tüm dönen topları aldı ve takımının rakip yarı alandan çıkmamasında başrolü oynadı.Ligde kaybettiği üst üste iki maçın ardından yedinci sıraya kadar gerileyen Bayern Münih için Werder Bremen maçı da beklendiği gibi başlamadı. İlk 20 dakikası ev sahibinin hücum oyuncularıyla Werder Bremen kalecisi Jiri Pavlenka’nın düellosu şeklinde geçen maçta düellonun o bölüme kadarki galibi Pavlenka oldu. İlk dalgayı atlattıktan sonra parlayan yıldızı Milot Rashica ile Bayern kalesine gitmeye başlayan konuk ekip, Jerome Boateng’i en doğru adamla en doğru zamanda yakaladı ve Kosovalı oyuncunun nefis vuruşuyla öne geçti. Golden sonra afallayan Bayern karşısında pek çok fırsat üreten Werder Bremen için devre sonu kabusla bitti. Sazı eline alan Philippe Coutinho bir gol bir asistle büyük sıkıntıda olan takımını soyunma odasına önde götürdü. Hans Flick, ikinci yarı başlarken Ivan Perisic’i, üçüncü gol geldikten sonra da Thomas Müller’i oyuna alarak maçı farka götüren hamleleri yaptı. Maçı üç gol iki asistle noktalayan ve Bayern kariyerindeki en iyi maçını oynayan Coutinho’nun son iki golü görülmeye değerdi.Ligdeki son beşmaçının dördünü kaybeden Wolfsburg, Gladbach’ı ağırladığı maçın sonunda ligin liderini değiştirdi. Denis Zakaria’nın yokluğunda Wolfsburg’un hücum geçişlerinde büyük sorun yaşayan Gladbach, özellikle rakibinin iki bekinin oyuna çıkmasıyla bütün dengesini kaybetti. Wolfsburg merkezindeki Xaver Schlager-Maximilian Arnold ikilisinin savunma aralarına yaptığı koşulara da çözüm üretemeyen Gladbach, sadece Breel Embolo’nun orta sahaya gelip top aldığı anlarda etkili olabildi. Golleri de merkezdeki iki oyuncusunun ceza sahasına yaptığı koşularla bulan Wolfsburg hak edilmiş bir galibiyet aldı. Hafta arasında Başakşehir’e son dakika golüyle yenilip Avrupa Ligi’nden elenen Gladbach, Wolfsburg deplasmanında da aynı senaryoyla liderliği kaybetti.Lucien Favre’nin savunmada üçlüye dönüşü meyvelerini vermeye devam ediyor. Achim Beierlorzer’le hücumda daha etkili görünen Mainz deplasmanında, maç boyunca rakibine fırsat vermeyen Dortmund çok rahat bir galibiyet aldı. İki bekini -özellikle Nico Schulz’u- oyuna çok rahat sokabilen konuk ekip, hücumda çok hareketli ve etkili göründü. Uyumu ve ritmi iyice artan ağız sulandıran üçlüsü Marco Reus, Jadon Sancho ve Thorgan Hazard’la skoru bulan takım için bu, ligde üst üste üçüncü galibiyet anlamına geliyordu. Maçı koparan isimse bu üçlünün dışında birisiydi: Dan-Axel Zagadou. Mainz’ın nispeten etkili göründüğü ve beraberlik için yüklendiği bir atakta topu kapan, rakip ceza alanına kadar sürüp takımını kontraya çıkaran 20 yaşındaki stoper, Jadon Sancho’nun önüne yuvarladığı topla maçı bitiren hamleyi yaptı.Haftanın son maçı Gelsenkirchen’de oynandı. Frankfurt teknik direktörü Adi Hütter’in hücumdan bir oyuncu eksiltip orta sahaya eklemesiyle maçın başında Amine Harit’i durdurup maçın temposunu bitiren Frankfurt, özellikle Ozan Kabak’ın oyuna çıkmasıyla devre sonunda savunma dengesini kaybetti. Tempolu başlayan ikinci yarıda Schalke’ye savunmadan çıkarken yakalanan konuk ekip, bu kez Amine Harit’i durduramadı ve onun asistinde Bundesliga’da üst üste dördüncü maçını da boş geçmeyen Benito Raman’la yenik duruma düştü. Hücumda pek bir şey yapamıyorken savunma arkasına atılan bir serseri topa Alexander Nübel’in anlamsız çıkışını iyi değerlendiren Mijat Gacinovic hastanelik olma pahasına araya girdi ve Schalke maçın son yarım saatini 10 kişi oynamak zorunda kaldı. Bu dakikadan sonra tüm hücumcularını sahaya atmasına rağmen üretim sorunu devam eden Frankfurt, rakibine 10 kişi olduğunu hissettiremedi. Savunmada Ozan Kabak’ın her topa dokunması ve Rabbi Matondo’nun topla çıkışları ev sahibine oyunun son bölümünde büyük bir problem yaşatmadan üç puanı getirdi. Frankfurt’un galibiyet hasreti beş maça çıktı.Dolu tribünler, gergin bir atmosfer, temaslı ve sert oyun... Bir derbiyi ev sahibi takımın kazanması için her şartın hazır olduğu maçta Köln, Moussa Diaby ile başa çıkamadığı ilk 20 dakikanın ardından orta sahada sertliğin dozunu artırınca Leverkusen merkezini sindirdi. Ren Nehri derbisinde her şeyi değiştirense Anthony Modeste yerine oyuna giren Jhon Cordoba oldu. Önce sarı kartlı Aleksandar Dragovic’e hata yaptırıp onu oyundan attıran Cordoba, savunma arkasına sızdığı pozisyonda yaptığı temiz gol vuruşuyla Köln’e Markus Gisdol dönemindeki ilk galibiyetini getirdi. Harika maç çıkaran Köln’ün 20 yaşındaki stoperi Sebastian Bornauw galibiyeti taçlandıran golü atarken, takım da bir hafta kaldığı son sırayı yeniden Paderborn’a devretti.Florian Niederlechner resitalinin yaşandığı haftanın açılış maçında Hoffenheim’ın içinde bulunduğu kriz derinleşirken, Augsburg’un yükselişi sürdü. Alman oyuncu, dört golün üçünde pozisyonu yoktan var edip asist yaparken ikinci golde de penaltıyı aldırdı. Böylece takımının bu sezon attığı 24 golün 14’üne direkt katkı vermiş oldu. Galibiyet hasreti dört maça çıkan Hoffenheim adına ilk yarının son 20 dakikasıhariç neredeyse hiçbir şeyin yolunda gitmediği maçta tek parlayan isim sol beke hapsedilmesine rağmen maçı bir gol ve bir asistle noktayalan Robert Skov oldu. Kafası iyice karışmış görünen Alfred Schreuder’in krizi çözmenin yollarını bulması gerekiyor.