Alman pastası #6

Hafta arası mesaisinin en önemli buluşması Signal Iduna Park’taydı. Liderliği Gladbach’tan alan Leipzig karşısında sahanın her kısmında yaptığı baskıyla rakibini sindiren Dortmund , kusursuz bir ilk yarı oynadı. Leipzig hücumcularını tamamen devre dışı bırakan ve devre sonuna kadar kalesine yaklaştırmayan ev sahibi, özellikle sağ kenar oyuncusu Achraf Hakimi’yi çok efektif kullandı. Onun üzerinden sıklıkla denemelerde bulunan Dortmund, önce iki kornerden Mats Hummels’le; hemen ardından da Jadon Sancho’yla net fırsatlar buldu. Perdeyi Julian Weigl’ın enteresan golüyle açan Sarı-siyahlılar için ilk yarıdaki muhteşem oyunu taçlandıran gol Julian Brandt’ın harika dönüşü ve son vuruşuyla geldi. İnanılması güç bir tempoyla başlayan ikinci yarıda Dortmund, ilk yarıda yaptığı her şeyi sadece yedi dakikada çöpe attı. Roman Bürki’nin ve Julian Brandt’ın birer asistini değerlendiren Timo Werner bu sezonki 18. golünü atıp skoru eşitledi. Dortmund, gollerin ardından yine Achraf Hakimi’yi savunma arkasına kaçırmaya başladı ve cevabı hemen Jadon Sancho’yla verdi. Oyunun son bölümünde rakip sahaya yerleşen Leipzig, Dayot Upamecano’nun olağanüstü pası sonrası Dortmund ceza sahasında oluşan karambolü çok iyi değerlendiren Patrik Schick’le puanı ve liderliği kurtardı.Bayern Münih Teknik Direktörü Hans Flick, ligin en can sıkıcı deplasmanlarından olan Freiburg maçına orta sahada Thiago Alcantara’yı tek bırakarak başladı ve bunun karşılığını ilk yarıda kusursuz işleyen planıyla aldı. Özellikle ilk yarım saat Freiburg’u hiç çıkartmayan, topu rakibine hiç vermeyen ve kaptırdığı yerde anında baskıyla geri kazanan Bayern Münih, Alphonso Davies’in getirdiği topa Robert Lewandowski’nin yaptığı dokunuşla öne geçti. 30.dakikadan itibaren orta sahada Janik Haberer’in sorumluluk almasıyla maça giren Freiburg, devrenin sonunda ikinci yarıda olacakların sinyalini verdi. İkinci yarının ilk 15 dakikasını çok iyi oynayan ve Haberer’in pasında Vincenzo Grifo’nun harika vuruşuyla beraberliği yakalayan Freiburg için maçın bu noktasından sonrası ahlar vahlar eşliğinde geçti. Flick, orta sahaya Javi Martinez desteğini sağlayana kadar Nils Petersen’le çok fazla fırsat yakalayan ev sahibi bunları değerlendirememenin bedelini ağır ödedi. Bayern’in bir puana sevineceği senaryoyla giden maçta sahneye 2001 doğumlu Joshua Zirkzee çıktı. Bayern adına sahanın yıldızlarından Serge Gnabry’nin harika pasına temiz bir vuruş yapan genç oyuncu, Bundesliga’da süre aldığı ilk maçta takımına üç puanı getirdi.Çarşamba gününün ilk maçında Leverkusen, Hertha karşısına son derece ofansif bir kadroyla çıktı. Orta sahada Charles Aranguiz’i bırakıp önüne hareketli bir beşli konumlandıran Peter Bosz’un takımı, Hertha’yı sahasından çıkarmasa da Moussa Diaby’nin bireysel çabaları hariç pozisyon üretmekte zorlandı. Hertha tarafında Dodi Lukebakio’nun bile etkili olamadığı bir deplasman maçını kazanmak kulağa pek inandırıcı gelmiyor. Bu kez de sadece Javairo Dilrosun’la karşı kaleye gidebilen konuk ekip için devreye sürpriz bir skorer girdi. Köşe vuruşu sonrasında savunma arasına sızan, bir de kaleciden dönen kendi şutunu tamamlayan Karim Rekik, Leverkusen savunmasının içler acısı halini gözler önüne serdi. Maçın son bölümünde de Leverkusen adına senaryo pek değişmedi ve yine Diaby üzerinden heyecan yaratmaya çalıştılar. Jürgen Klinsmann yönetiminde üst üste ikinci galibiyetini alan Hertha, devre arası öncesinde çok rahatladı.Kötü gidişini Gladbach karşısında aldığı galibiyetle durduran Wolfsburg , Schalke’yi ağırladığı maça Wout Weghorst’un ilk dakikada çizgiden çıkan kafa vuruşuyla başladı. Her iki takımın da düzen içinde iyi hücum ettiği ve bol pozisyonla geçen ilk 20 dakikanın ardından Wolfsburg, özellikle duran toplarla Schalke kalesine kabus gibi çöktü. Devreyi biri direkten dönen 18 şutla tamamlayan Wolfsburg açısından Schalke’nin yetenekli kalecisi Markus Schubert’i geçememek puan kaybının işaretçisi gibiydi. İkinci yarıya da kornerlerle başlayan Wolfsburg’a topu bir türlü içeri sokamamasının cezasını milli stoperimiz Ozan Kabak kesti. Ozan, attığı golün yanı sıra takımını hücuma çıkaran pasları ve savunmada yaptığı çok kritik hamlelerle takımının o kadar da iyi oynamadığı bir maçı uzun süre dengede ve önde götürmesini sağlayan isimlerin başında geldi. Schalke’nin beklenmedik golü ve Schalke tribünlerinden gelen vefat haberi maçta elektriği ve tempoyu iyice düşürdü. Maçın son bölümünde Wolfsburg’un kullandığı 12 kornerin birinde nihayet bir hata yapan genç kaleci Schubert, topu Wolfsburg adına günün iyilerinden Kevin Mbabu’nun önüne bırakınca puanlar paylaşıldı.Hem topa sahip olmak isteyip hem de topu yeteri kadar hızlı dolaştıramıyorsanız, Achim Beierlorzer’in Mainz’ı sizin için pek ideal bir rakip değil. Werder Bremen deplasmanında 10. dakikada perdeyi açan Mainz, 20. dakika gelmeden 3-0’ı bulmuştu bile. Levin Öztunalı’nın sağ çizgide başlayıp iç orta saha olarak tamamladığı ve 90 dakikanın tamamına hükmettiği maç, Mainz’a son beşmaçtaki üçüncü galibiyetini getirdi. Özellikle hücumda Adam Szalai’nin her topa dokunması ve Robin Quaison’la Jean-Paul Boetius’u oyuna sokması Mainz’ın işini çok kolaylaştırdı. Hoffenheim deplasmanının ardından bu maçta da rakip filelere beş gol bırakan Mainz’da Achim Beierlorzer, Köln’deki sıkıntılı macerasının ardından kendisini kanıtlamayı başarmış görünüyor. Köln deplasmanı öncesi play-out sıralamasına inen Werder Bremen tarafındaysa çok kötü geçen ligin ilk yarısının ardından kulüp içerisinde bir hareketlilik yaşanması muhtemel.