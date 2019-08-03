Alman piyanist Konstanze Eickhorst Bodrum'da konser verdi

ALMAN PİYANİST KONSTANZE EİCKHORST'TAN GÜNBATIMINDA KONSER

Bu yıl 16. Uluslararası Gümüşlük Klasik Müzik Festivalinin konser mekanları arasında yer alan ve açılışını da festivalle birlikte yapan Bodrum'un yeni kültür ve sanat merkezi Zefirya'da konserler devam ediyor.

16. Uluslararası Gümüşlük Klasik Müzik Festivaliyle ortak projelendirilen ve dört konsere ev sahipliği yapan merkez, Alman piyanist Konstanze Eickhorst'un konserine sahne oldu. Sanatçı, gün batımında başlayan konserde, Bodrumlu klasik müzikseverlerin karşısına Bach, C. Schumann, Mendelssohn ve Brahms'ın eserlerinden oluşan seçkin bir repertuarla çıktı.

GÜMÜŞLÜK'TE SANATLA İÇ İÇE BİR ORTAM

Gümüşlük'ü çok sevdiğini belirten Alman piyanist Eickhorst, sanatla iç içe bir ortamda huzurlu bir çalışma fırsatı bulduğunu söyleyerek, "Bodrum'da çok güzel bir dinleyici kitlesiyle karşılaştım."Kumda Piyano" başlıklı bir dinletiyle sertifika alacak olan piyano öğrencileriyle de bir masterclass çalışması yapacağım için heyecanlıyım" dedi.Eickhorst, Gülsin Onay'ın konserine katılamadığını ancak bugün Sırbistan'nın Vranje kentinden arayarak kendisine başarılar dilediğini ve Onay'ın da bir festival açılış konseri vermek için bu ülkede bulunduğunu söyledi. Alman piyanist Eickhorst, dünyaca ünlü piyanistimiz Gülsin Onay ve Francesco Libetta'yla Gümüşlük Festival Akademisi kapsamında düzenlenen piyano masterclassına eş eğitmen olarak katılacak.

ALMAN BESTECİLERDEN ESERLER SUNDU

Bodrumlu sanatseverden büyük alkış alan Konstanze Eickhorst, Barok'la başladığı konserini Romantik eserlerle tamamladı. Sanatçı,Zefirya Kültür ve Sanat Merkezindeki konserine Alman Barok Müzik bestecilerinden Johann Sebastian Bach'ın, "Chromatic Fantasy and Fugue in D minor" adlı eseriyle başladı. Ardından Romantik Dönem Alman bestecilerinden Clara Schumann'ın; "Soirées Musicales Op. 6" adlı eserini seslendiren Eickhorst, bu defa festival sahnesinde Felix Mendelssohn Bartholdy'nin bir eserini izleyiciyle paylaştı. Konstanze Eickhorst, Alman Romantik bestecinin "Variations Sérieuses D minor" adlı eserinin yorumuyla alkış aldı.

Gecenin ikinci yarısına Clara Schumann'ın, "Variations Op. 20" adlı yapıtıyla başlayan Eickhorst, geceyi yine Romantik Akım Alman besteci Johannes Brahms'ın bir eseriyle tamamladı. "Sonate C-Major Op. 1" adını taşıyan bu eser, -Allegro, -Andante, -Scherzo. Allegro Molto E Con Fuoco - Più Mosso ve Finale. Allegro Con Fuoco" adlı bölümlerden oluşuyordu. Bu eserle geceyi bitirmesi planlanan sanatçı, izleyicinin alkışlarıyla bis yaptı ve Johann Sebastian Bach'ın, "Partita No. 1 in B flat major BWV 825" başlıklı eserini seslendirdi. Konserin ardından Konstanze Eickhorst'a çiçek verildi.