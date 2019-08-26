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Alman polisi, Çeçen komutanın bir Rus tarafından Berlin'de infaz edilmesini soruşturuyor

Alman polisi, Çeçen komutanın bir Rus tarafından Berlin’de sokak ortasında infaz edilmesini soruşturuyor.

26.08.2019 11:30 Alman polisi, Çeçen komutanın bir Rus tarafından Berlin'de infaz edilmesini soruşturuyor
Alman polisi, Çeçenistan'daki iç savaşta komutanlık yapan Gürcü asıllı bir kişinin, Berlin'de sokak ortasında bir Rus tarafından infaz edildiği olayı araştırıyor. Gürcistan'da insan hakları alanında çalışan bir sivil toplum örgütüne göre sokak ortasına infaz edilen 40 yaşlarındaki Zelimhan Hangoshvili, 2001 ila 2005 yılları arasında Ruslara karşı savaşan Çeçen birliklere komutanlık yapıyordu.

İnfazın zanlısı Rus yakalandı

Alman polisi, sokak ortasındaki infazın sorumlusu olarak, 49 yaşındaki bir Rus vatandaşını gözaltına almıştı. Polis dalgıçları, cinayet sırasında kullanılan tabancayla, katilin olay yerinden kaçtığı bir bisikleti ve tanınmamak için yine kullandığı peruğu kent merkezi yakınlarındaki nehirden çıkarmıştı.
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Çeçenistan, Berlin, Dünya

Kaynak: Euronews.com

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