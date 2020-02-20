Haberler » Dünya » Alman polisi son üç yılda hangi ırkçı saldırılara müdahale etti? - Haberler

Alman polisi son üç yılda hangi ırkçı saldırılara müdahale etti?

Almanya'da son üç yılda polisi kayıtlarına geçen aşırı sağ unsurların yer aldığı olay sayısında artma eğilimi görüldüyor.

20.02.2020 19:52 | Son Güncelleme: 20.02.2020 19:52Alman polisi son üç yılda hangi ırkçı saldırılara müdahale etti?
'nın eyaletindeki Hanau kentinde aralarında Türklerin de olduğu en az 11 kişinin ölümüne neden olan ırkçı saldırı ülkede son yıllarda yaşanan diğer saldırıları akla getirdi.

Ülkenin kapılarını bir milyondan fazla mülteciye açtığı 2015 yılında aşırı sağ unsurların yaptığı saldırılar zirveye çıktı. Alman iç istihbarat kurumuna göre 2015 ve 2016 yıllarında tırmanan aşırı sağ unsurların yer aldığı şiddet suçları düşüş gösterdi. Ancak tahminler, 2018 yılında ırkçı saldırıların yüzde 3 arttığına işaret ediyor.
Euronews.com'da Görüntüle

Almanya, Hessen, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Dünya

Son Dakika Haberleri

16:20  Kristal çocuk ya da indigo çocuk nedir? Kristal çocukların özellikleri nelerdir?
15:23  Taahhüt nasıl yazılır? TDK'ya göre taahhüt mü, tahüt mü? Taahhüt ne demek?
14:36  Şoför nasıl yazılır? TDK'ya göre şoför mü, şöför mü? Şoför ne demek?
14:05  Hanau nerede? Hanau nüfusu kaç? Hanau konumu ve haritası! Hanau saldırısı nedir?
12:24  21 Şubat Cuma Hutbesi yayınlandı! 21 Şubat Cuma Hutbesi tam metni!
20.02.2020 20:45:37