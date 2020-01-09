Haberler » Güncel » ALMAN POLİSİ TARAFINDAN ÖLDÜRÜLEN MEHMET BULGU TOPRAĞA VERİLDİ - Haber

ALMAN POLİSİ TARAFINDAN ÖLDÜRÜLEN MEHMET BULGU TOPRAĞA VERİLDİ

Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK-Çağrı ÇALIŞKAN/ İstanbul DHA - ALMANYA'da polisin öldürdüğü Mehmet Bulgu İstanbul'da toprağa verildi.

09.01.2020 14:47 | Son Güncelleme: 09.01.2020 14:47ALMAN POLİSİ TARAFINDAN ÖLDÜRÜLEN MEHMET BULGU TOPRAĞA VERİLDİ

Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK-Çağrı ÇALIŞKAN/ İstanbul DHA - ALMANYA'da polisin öldürdüğü Mehmet Bulgu İstanbul'da toprağa verildi.

'nın Gelsenkirchen kentinde geçtiğimiz pazar günü akşam saatlerinde polis merkezi önünde bulunan devriye aracına sopayla saldırdığı iddia edilen 5 çocuk babası Mehmet Bulgu (37), bir polis memuru tarafından vurularak öldürülmüştü. Uçakla Türkiye'ye getirilen Mehmet Bulgu'nun cenazesi Sancaktepe Yunus Emre Camii'nde  öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Yenidoğan Mezarlığı'na defnedildi. Bulgu'nun cenazesine çok sayıda yakını ve ailesi katıldı.

Kardeşi Mehmet Bulgu'nun cenaze törenine katılan Ahmet Bulgu, "Polisler geldi. Önce 'bıçak çekmiş' dediler. Sonra 'sopayla polis arabasına saldırmış' dediler. Sonra 'terör eylemi yapmış' dediler. Hepsi yalan evini basmışlar hiçbir şey bulamamışlar. Sırf Türk diye. Orada Türkleri istemiyorlar" dedi.

Görüntü Dökümü:

--------------

-Mehmet Bulgu'nun tabutu etrafında ağlayan aile yakınları

-Cenazenin araca konulması

-Ağabey Ahmet Bulgu ile röp

-Kardeş Nurten Kılıç ile röp

-Cenaze namazı kılınması

-Cenazenin taşınması

-Cenazenin araca konulması

-Genel ve detay



Almanya, Güncel

Kaynak: DHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

16:16  Ağrı'da gökyüzünde dairesel iz bırakan hava aracı dikkati çekti - Haber
16:16  Gemlik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesine AB'den proje desteği - Haber
16:16  Şehit Uzman Çavuş Erol Yanık, Gaziantep'te son yolculuğuna uğurlandı - Haber
16:15  ALEYNA TİLKİ HAVALİMANINDA OLAY ÇIKARDI -1 - Haber
16:15  Ocak ayında deniz keyfi - Haber
14:54  AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Avustralya'ya çağrı: Develeri öldürmeyin - Haber
14:49  Tuvalet kapısına PKK elebaşını öven yazı yazan askere hapis cezası - Haber
14:15  Adliyeye gülerek girip tutuklanarak çıkan kadının ifadesi ortaya çıktı - Haber
13:21  Koza İpek davasında karar çıktı! Melek İpek'e 12 yıl 8 ay hapis - Haber
11:40  Otomobil sürücüsü, çöken binanın altında kalmaktan son anda kurtuldu - Haber
9.01.2020 16:20:54