Alman Rammstein Grubu Çizgiyi Aştı!

Endüstriyel metal grubu Rammstein'in yeni single'ları için hazırladıkları toplama kamplarının canlandırıldığı tanıtım videosu ülkeyi karıştırdı.

YAHUDİ CEMAATLERİ TEPKİ GÖSTERDİ

'Deutschland' adı verilen yeni single'ın tanıtımı için hazırlanan kısa videoda toplama kampı görüntülerine benzer sahnelerin yer alması başta Yahudi cemaatleri olmak üzere tüm ülkede olay yarattı. Aykırı şarkıları, videoları ve konserleriyle gündeme gelen Rammstein grubunun 35 saniyelik videosunda, grubun solisti Till Lindemann ve diğer üyeler çizgili hapishane üniformalarıyla ve boyunlarında idam ilmeğiyle görülüyor. Ayrıca gitarist Paul Landers'ın göğsünde o dönemde Yahudilere zorla taktırılan ve Davut Yıldızı'nın olması da dikkat çekiyor.

SANATSAL ÖZGÜRLÜĞÜN ÇİRKİN İSTİSMARI

Yahudi cemaatleri tarafından kınanan video Youtube'da kısa süre içerisinde milyonlarca kez izlendi. Yahudi Merkez Konseyi'nin eski başkanı Charlotte Knobloch video hakkında, "Bu video ile grup çizgiyi aştı. Holokostun araç olarak kullanılması ve önemsizleştirilmesi sorumsuzluk" ifadelerine yer verdi. Roma rakamıyla XXVIII.III.MMXIX yazısının anlamı çözülemeyen videoya Anti-Semitizm Komisyoneri Felix Klein, "Bu sanatsal özgürlüğün çirkin bir istismarı" açıklamasını yaptı.

2009 YILINDA ÇIKAN ALBÜMLERİ YASAKLANMIŞTI

Tepkilere dair sessizliğini koruyan grubun sadomazoşizme, cinsel şiddete, enseste, nekrofiliye gönderme yapan sözleri ülkenin bazı kesimleri tarafından sert tepkilerle karşılanıyor. Grubun 2009 yılında çıkardığı albüm ise ülkede yasaklanmıştı.