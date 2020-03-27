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Alman rapçi sokaktaki objeleri yaladı, gözaltına alındı

Alman rapçi sokaktaki objeleri yaladı, gözaltına alındıAlmanya, (DHA)- Almanya'da rap müzik yapan Felix Krull (28) halka açık alanlarda bulunan objeleri yaladığı görüntüleri 'Coronachallenge' (Corona meydan okuması) adı altında sosyal medya hesabında paylaşınca gözaltına alındı.

27.03.2020 12:33 | Son Güncelleme: 27.03.2020 12:33
Alman rapçi sokaktaki objeleri yaladı, gözaltına alındı
Alman rapçi sokaktaki objeleri yaladı, gözaltına alındı
Almanya , (DHA)- Almanya'da rap müzik yapan Felix Krull (28) halka açık alanlarda bulunan objeleri yaladığı görüntüleri 'Coronachallenge' (Corona meydan okuması) adı altında sosyal medya hesabında paylaşınca gözaltına alındı.
Almanya'nın Münih kentinde yaşayan ve rap müzik yapan Felix Krull, koronavirüse (Covid-19) karşı başlattığı ve oldukça tehlikeli olan 'sosyal medya meydan okuması' nedeniyle gözaltına alındı. Sosyal medyada yayınlanan görüntülerde, Krull'un koronavirüsün tehlikesini hiçe sayarak bir bilet makinesinin ekranını ve metorda tutunma borusunu yaladığı; ayrıca kağıt parayı yuttuğu görüldü. Alman medyasına konuşan Krull, Yaptıklarımla koronavirüsten korkmadığımı göstermek istedim. Yaptığım şey aptalcaymış. Evde kalın ifadelerini kullandı.
Krull, görüntüleri sosyal medya hesabından silse de internette hızla yayıldı. Yerel medya, polisin Krull'u gözaltına aldığını ve bir gün hücrede beklettiğini duyurdu. Koronavirüs testi negatif çıkan Krull'un serbest bırakıldığı belirtildi.

Kaynak: DHA

Etiketler: Almanya, Güncel

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