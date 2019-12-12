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Alman savaş gemisi 'Hamburg', Nara Limanı'na yanaştı

ÇANAKKALE Boğazı'ndan geçen Alman Donanması'na ait F 220 borda numaralı savaş gemisi 'FGS Hamburg', liman ziyaretleri kapsamında Nara Limanı'na yanaştı.

12.12.2019 10:15 | Son Güncelleme: 12.12.2019 10:15Alman savaş gemisi 'Hamburg', Nara Limanı'na yanaştı

ÇANAKKALE Boğazı'ndan geçen Alman Donanması'na ait F 220 borda numaralı savaş gemisi 'FGS Hamburg', liman ziyaretleri kapsamında Nara Limanı'na yanaştı.

Ege Denizi'nden bugün saat 08.00 sıralarında Çanakkale Boğazı'na giriş yapan Alman Donanması'na ait F 220 borda numaralı savaş gemisi 'FGS Hamburg', 09.15 sıralarında Çanakkale önlerinde oldu. Türk Sahil Güvenlik botunun eşlik ettiği savaş gemisi, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait kurtarma römorkörleri yardımıyla Nara Limanı'na yanaştı. Alman savaş gemisinin liman ziyaretleri kapsamında Nara Limanı'na yanaştığı öğrenildi.



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Kaynak: DHA

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