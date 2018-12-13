Alman Takımı Stuttgart, Galatasaraylı Rodrigues İçin Teklifte Bulunacak

Galatasaray'ın önemli isimlerinden Garry Rodrigues için İngilizler'den sonra Almanlar da devreye girdi.

Sezon başında Newcastle United'ın yakından ilgilendiği Garry Rodrigues için Bundesliga'da zor günler geçiren Stuttgart'ın devrede olduğu ortaya çıktı.

Alman basınında yer alan habere göre Stuttgart gözlemcileri, 28 yaşındaki oyuncuyu birkaç maçta takip edip olumlu rapor hazırladı. Kırmızı-beyazlı ekip Garry Rodrigues'in alternatifi olarak da Borussia M'Gladbach forması giyen Patrick Herrmann'ı belirledi.

GALATASARAY OYUNCU SATMAK ZORUNDA

Oyuncu satmadan transfer yapma şansı bulunmayan Galatasaray'ın, Ocak ayında Garry Rodrigues ile ilgili tekliflere nasıl cevap vereceği ise belirsizliğini koruyor. Sarı-kırmızılı takımının Rodrigues'in transferine 15 milyon eurodan daha düşük bir bedelli izin vermesi beklenmiyor.

Bu sezon 18 karşılaşmada 4 gol, 2 asistlik performans sergileyen Garry Rodrigues'in Galatasaray ile 2021 yılına kadar sözleşmesi devam ediyor.

(Sporx)