Alman Telefon Dolandırıcıları Hakim Karşısında

Antalya
'da "çağrı merkezi" görünümü verdikleri iş yerinden, özel bir program aracılığıyla internetten aradıkları Almanları dolandırdıkları iddia edilen ikisi Alman uyruklu dört sanık hakim karşısına çıkarıldı.
Antalya 6. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu Alman sanıklar E.D, F.K. ve Türk sanıklar H.M, S.G. ile avukatları katıldı. Söz
verilen sanıklardan E.D, çağrı merkezi görünümlü iş yerinde "müşterilerle" telefonla irtibat kuran personel olarak görev yaptığını belirterek patronu F.K'den günlük 50 lira ücret aldığını öne sürdü.
Telefonla aradığı Almanlara kumar borçlarının olduğunu söylediğini ifade eden E.D., "Müşteriler bu tür şeylere pek tepki vermezlerdi. Bahsettiğimiz borcu hemen ödemek isterlerdi ve genelde öderlerdi. Banka hesabıma gönderilen paraları F.K'ye verdim. Yaptığım işin kötü bir iş olduğunu anlamıştım ama maddi durumum kötü olduğundan mecbur kaldım, pişmanım." dedi.
Sanık H.M. de çağrı merkezinin, resmiyette kendisi görünmesine rağmen gerçek sahibinin F.K. olduğunu iddia etti.
Borçları bulunduğunu tespit ettikleri Alman vatandaşlarını aradıklarını dile getiren H.M, şunları söyledi:
"Müşterilere 'Oyun salonunda şu tarihlerde oyun oynamışsınız fakat üyeliğinizi iptal etmemişsiniz bu nedenle üyelik için şu kadar para ödemeniz gerekiyor.' derdik. O mekanlarda kumar oynandığı için kumar borcunu üyelik borcu olarak anlatırdık. Müşteriler eğer kabul ederlerse verdiğimiz personelin hesap numaralarına paraları gönderirlerdi."
H.M, "Borçlu Almanların isim listesini nasıl elde ettikleri" sorusuna ise cevap vermedi. Sanık F.K. ise suçlamaları kabul etmeyerek iş yerinin sahibi olmadığını ve aradıkları Almanları dolandırmayıp dergi satışı yaptıklarını ileri sürdü.
Mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluğunun devamına karar vererek dosyadaki eksiklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.
Antalya'da "çağrı merkezi" görünümü verdikleri iş yerinde kişisel verilerini, tespit edilemeyen bir yöntemle ele geçirdikleri Almanları, irtibata geçerek dolandırdıkları iddia edilen sanıklar E.D, F.K, H.M. S.G. tutuklanmıştı. Sanıklar hakkında, "kişisel verileri hukuka aykırı şekilde ele geçirmek" ve "üç veya daha fazla kişinin birlikte işlediği dolandırıcılık" suçlarından 13'er yıldan 23'er yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame mahkemece kabul edilmişti.
Antalya
Kaynak: AA