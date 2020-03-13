Alman turist otel odasında ölü bulundu
Antalya'da Alman turist otel odasında ölü bulundu.
13.03.2020 10:02 | Son Güncelleme: 13.03.2020 10:02
Antalya 'da Alman turist otel odasında ölü bulundu.
Kundu Turizm Bölgesindeki bir otelde tatil yapan Alman uyruklu Edeltraud Büber (62) odasında yakınları tarafından hareketsiz halde bulundu.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri Büber'in hayatını kaybettiğini belirledi.
Yapılan incelemenin ardından cenaze, Antalya Adli Tıp Kurumu Morguna götürüldü.
Kundu Turizm Bölgesindeki bir otelde tatil yapan Alman uyruklu Edeltraud Büber (62) odasında yakınları tarafından hareketsiz halde bulundu.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri Büber'in hayatını kaybettiğini belirledi.
Yapılan incelemenin ardından cenaze, Antalya Adli Tıp Kurumu Morguna götürüldü.
Kaynak: AA
Manşet
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