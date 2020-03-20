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Alman-Türk Ticaret ve Sanayi Odası'ndan koronavirüs açıklaması

Alman-Türk Ticaret ve Sanayi Odası (AHK) Genel Sekreteri ve Yönetim Kurulu Üyesi Thilo Pahl, koronavirüs salgınından etkilenen ekonomi ve iş dünyasına ilişkin, "Karşılaşacağımız zorlukların boyutları bilinmiyor.

20.03.2020 20:50 | Son Güncelleme: 20.03.2020 20:50
Alman-Türk Ticaret ve Sanayi Odası'ndan koronavirüs açıklaması
Alman-Türk Ticaret ve Sanayi Odası (AHK) Genel Sekreteri ve Yönetim Kurulu Üyesi Thilo Pahl, koronavirüs salgınından etkilenen ekonomi ve iş dünyasına ilişkin, "Karşılaşacağımız zorlukların boyutları bilinmiyor. Önümüzdeki aylarda bizi zor bir süreç bekliyor. Şimdi ihtiyatla hareket etmek çok önemli." açıklamasında bulundu.
Alman-Türk Ticaret ve Sanayi Odası, koronavirüs pandemisinin ekonomik etkileri üzerine bir anket gerçekleştirirken, Pahl yaptığı yazılı açıklamayla bu anketin sonuçlarını değerlendirdi.
Araştırmanın sonuçlarına göre, şirket temsilcilerinin çoğunluğunun güvenli öngörü yapamadığını aktaran Pahl, "Karşılaşacağımız zorlukların boyutları bilinmiyor. Önümüzdeki aylarda bizi zor bir süreç bekliyor. Şimdi ihtiyatla hareket etmek çok önemli. AHK Türkiye olarak bizler yeni bir gelişme olana kadar evlerimizden çalışacağız. Ofis operasyonu çok küçük bir ekiple devam edecek. Üyelerimize şimdiye kadar olduğu gibi telefon ve mail yolu ile her konuda hizmet vermeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.
"Üyelerimize mümkün olan en iyi desteği sağlayacağız"
AHK Türkiye Başkanı Dr. Markus Slevogt ise, "Koronavirüs krizinin sonuçları Türkiye ekonomisini de etkileyecektir. Anketimiz henüz tam tahmin yürütmenin mümkün olmadığını gösteriyor. Bizler AHK olarak, üyelerimize mümkün olan en iyi desteği sağlayacak ve Türkiye ekonomisine yönelik destek önlemlerinin uygulanmasına yardımcı olmaya hazır olacağız." değerlendirmesini yaptı.
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Kaynak: AA

Etiketler : Koronavirüs, Ekonomi

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