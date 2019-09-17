Alman vatandaşı şarkıcı Saide İnanç, Cumhurbaşkanına hakaretten hapis cezası aldı

Almanya vatandaşı Hozan Cane lakaplı şarkıcı Saide İnaç, Cumhurbaşkanı'na hakaret suçundan da 1 yıl 5 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.

PKK PROPAGANDASI YAPTIĞI İÇİN GÖZALTINA ALINMIŞTI

Almanya vatandaşı olan ve 'Hozan Cane' adını kullanan şarkıcı Saide İnaç, geçen yıl 24 Haziran'da gerçekleştirilen Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Genel Seçimi ile ilgili HDP'nin çalışmalarına destek vermek amacıyla haziran ayında Edirne'ye geldi. Kent merkezindeki çalışmaların ardından Enez ilçesine geçen İnaç, dönüş yolunda Edirne Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince sosyal medyadaki paylaşımlarında terör örgütü PKK'nın propagandasını yaptığı ve örgüt üyesi olduğu iddiasıyla gözaltına alındı. İnaç hakkında, Edirne 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'silahlı terör örgütüne üye olmak', 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik' suçlarından 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

CUMHURBAŞKANI'NA HAKARETTEN DE CEZA ALDI

Saide İnaç hakkında, 'Cumhurbaşkanı'na hakaret' suçlamasıyla Edirne 6'ncı Asliye Ceza Mahkemesi'nde açılan davanın bugün karar duruşması yapıldı. Hükümlü bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden avukatıyla birlikte katılan İnaç, suçlamaları kabul etmeyerek, kendisi adına sosyal medyada bir çok hesap açıldığını iddia etti. Sosyal medyadaki sahte hesaplarla ilgili hukuki süreç başlattıklarını söyleyen İnaç, "Sayın Cumhurbaşkanına hakarete yönelik bir paylaşımım yok. Hakaret paylaşımı benim tarafımdan gerçekleştirilmiş değildir. Bir sanatçı olarak bırakın Cumhurbaşkanını, sıradan bir insana hakareti bile kendi kişiliğime aykırı görürüm. Bana ait olmayan bir paylaşım. Facebook sayfasının nasıl açıldığını dahi bilmem. Bana ait olsa çıkıp söylerdim. Suçlamaları kabul etmiyorum. Beraatimi istiyorum" dedi.

Mahkeme heyeti, İnaç'a, 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçundan 1 yıl 5 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıp, hükmün açıklanmasının ise geri bırakılmasına karar verdi.