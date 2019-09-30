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Alman vatandaşın yardımına Sahil Güvenlik yetişti

Muğla'nın Fethiye ilçesinde katamaranda rahatsızlanan Alman vatandaşın yardımına sahil güvelik yetişti.

30.09.2019 12:56Alman vatandaşın yardımına Sahil Güvenlik yetişti
Muğla'nın Fethiye ilçesinde katamaranda rahatsızlanan Alman vatandaşın yardımına sahil güvelik yetişti.

Edinilen bilgiye göre, Göcek Mahallesindeki Tersane adasına demirleyen " Mazurka " isimli katamaranda bulunan Alman turist Androas Gerhard Kirchner (58) rahatsızlandı. Kirchner'in 112 Acil Çağrı Merkezinden yardım istemesi üzerine olay yerine Göcek Sahil Güvenlik botu ile sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler ilk müdahaleyi teknede yapıtı. Sahil Güvenlik botuna alınan Kirchner'i Göcek Sahil güvelik İskelesi'nde bekleyen ambulansa götürüldü. Ambulans ile Fethiye Devlet Hastanesinde tedaviye alıntına alınan Kirchner hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. - MUĞLA

Muğla, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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