Alman Yatırımcılara Antalya Daveti

14 Kasım 2018 Çarşamba 15:55



14 Kasım 2018 Çarşamba 15:55

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) öncülüğünde Almanya'nın Hannover ve Berlin kentlerine düzenlenen iş gezisine katılan Antalya iş dünyasının önemli isimleri, Volkswagen, Continental, TUI gibi dünyaca ünlü markalara sahip Hannover ve bağlı olduğu Aşağı Saksonya eyaletinde temaslarda bulundu. Hannover İmpuls Ekonomi Teşvik Kurulu'nu ziyaret eden Antalya heyeti, ATSO ve Hannover Ticaret ve Sanayi Odası işbirliğinde Hannover Havalimanı'nda gerçekleşen toplantıda Alman iş insanlarıyla bir araya geldi. ATSO Başkanı Çetin, "Antalya potansiyeli çok yüksek bir il. Ortak çalışmalar yapabileceğimiz çok alan var. Oda olarak her türlü işbirliğine hazırız" dedi.Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı (BAKA) işbirliğinde düzenlenen iş gezisinin Hannover'daki bölümüne, ATSO Başkanı Davut Çetin, Antalya Ticaret Borsası Başkanı Ali Çandır, ATSO Yönetim Kurulu Üyesi Cahit Şahin, Antalya Gazeteciler Cemiyeti Başkan Mevlüt Yeni, BAKA Antalya Koordinatörü Alaattin Özyürek, Antalya Serbest Bölge İşadamları Derneği Başkanı Emre Şandan, AGT Ağaç Sanayi'den Mustafa Hulusi Söylemez, SunExpress Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Fevzi Çalışkan, DE-HA Turizm'den Cengiz Akar, Emo Optik'ten Osman Önal, Wagner Kablo'dan Hilmi Ünsal gibi isimler katıldı.Almanya Sosyal Demokratlar Partisi eski milletvekili ve Rusya fahri konsolosu Heino Wiese ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Almanya danışmanı ve eski milletvekili Mustafa Erkan'ın ev sahipliğinde ilk iş görüşmesi, Avrupa'nın en büyük fuar merkezi Deutsche Messe'nin Başkan Yardımcısı Wolfgang Lenarz ile Antalya'da ortak fuar projesi üzerine yapıldı. Ardından heyet, Hannover96 futbol takımının stadyumunu gezdi. Ziyarette Hannover96'nın Antalya'da kamp yapması konusu da ele alındı. Antalya heyeti Hannover'de bilim ve iş insanlarını biraraya getirmek amacıyla kurulan Hannover İmpuls Ekonomi Teşvik Kurulu'nun faaliyetleriyle ilgili bilgiler aldı. Antalya heyetinin Hannover'deki son durağı ATSO ve Hannover TSO işbirliğiyle gerçekleşen toplantı oldu. Hannover Havalimanı'nda gerçekleşen toplantıya Aşağı Saksonya Eyaleti Valisi Hauke Jagau, Hannover Ticaret ve Sanayi Odası Genel Müdürü Dr. Horst Schrage, Gıda, Tarım ve Tüketici Hakları Bakanlığı Uluslararası İşbirliğinden Sorumlu Daire Başkanı Prof. Dr. Ludwing Theusen, TUI Otel ve Tatil Köylerinden Sorumlu Müdür Thomas Pietzka, Hannover Havalimanı Daire Başkanı Erik Silver ve Alman işadamları katıldı.Toplantıda ATSO tarafından hazırlanan Antalya tarım, turizm ve sanayisinin anlatıldığı sinevizyon gösterisi sunuldu. Daha sonra bir konuşma yapan ATSO Başkanı Davut Çetin, Antalya'nın ticari potansiyelini ve yapılabilecek ortak çalışmalarla ilgili Alman ve Antalyalı iş insanlarına değerlendirmelerde bulundu."Oda olarak her türlü işbirliğine hazırız"Almanya'ya düzenlenen işbirliği gezisinin Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya Valisi Münir Karaloğlu ve TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'nun bilgisi ve destekleriyle gerçekleştiğini vurgulayan Davut Çetin, bu ziyaretle Türkiye ve Almanya arasındaki ilişkilerin güçlenmesinin hedeflendiğini söyledi. Antalya'daki yatırım imkanları ve avantajları hakkında bilgiler veren Davut Çetin, Türkiye'nin genç nüfusuna dikkati çekti.ATSO öncülüğünde sanayi 4.0, turizm 4.0, kent 4.0, ticaret 4.0 ve tarım 4.0 konularında çalışmalar yapıldığı bilgisini veren Davut Çetin, "Antalya potansiyeli çok yüksek bir il. Ortak çalışmalar yapabileceğimiz çok alan var. Oda olarak her türlü işbirliğine hazırız" dedi."Güven çok önemli"Aşağı Saksonya Eyaleti Valisi Hauke Jagau ise, Hannover'ın Volkswagen, Continental, TUI gibi dünyaca ünlü markalara sahip olduğunu söyledi. Türkiye'ye üç kez geldiğini, ancak Antalya'yı hiç ziyaret etme fırsatı bulamadığını belirten Jagau, "En kısa sürede Antalya'ya gelmek istiyorum" ifadesini kullandı. Türkiye ve Almanya ilişkilerinin normalleşmesinin önemine işaret eden Jagau, "Almanya'da çocuklarımız birlikte eğitim görüyor. Akrabalık ilişkilerimiz var. Türk halkıyla çok yoğun ve güçlü ilişkilerimiz var. Türkiye bizim açımızdan Ortadoğu ve Asya'ya da açılan çok önemli bir köprü. Dolayısıyla iki ülke arasındaki normalleşme ve güven çok önemli" diye konuştu. - ANTALYA