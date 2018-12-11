Almanlar Eskisi Kadar Okumuyor

Almanya
Federal İstatistik Ofisi (Destatis) ülkede kitap satışında düşüş yaşandığını açıkladı. 2017 yılında 23 milyon 400 bin hane kitap satın alırken, 2018 yılında bu rakam 20 milyon 200 bine haneye geriledi.
Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis) ülke genelinde e-kitaplar dahil olmak üzere kitap satışında düşüş yaşandığını açıkladı. 2017 yılında 23 milyon 400 bin hane kitap satın alırken, 2018 yılında bu rakam 20 milyon 200 bine haneye gerilerek 3 milyon 200 bin hane azalma yaşadı. Okuma alışkanlığı ile bilinen Almanların 2017 yılında satın aldıkları kitap oranı yüzde 65 olurken, 2018 yılında bu oran yüzde 54'e geriledi.
Kitap satın almakta yaşanan gerilemeye paralel olarak kitap satın almaya verilen paralarda da düşüş yaşandı. 2007 yılında kitap almak için ortalama 19 euro harcama yapılırken bu rakam on yıl sonra 17 euro'ya geriledi. - FRANKFURT
11 Aralık 2018 Salı 15:26