Almanlar Euro'ya Rağmen Markı Unutamadı

Almanya
para birimi Mark'tan Euro'ya geçeli 17 yıl olmasına rağmen Mark'tan hala vazgeçemedi.
Deutsche Bundesbank piyasalarda dolaşan 12 milyar 550 milyon Mark'ın yeni para birimi olan Euro ile değiştirilmediğini bildirdi. Deutsche Bundesbank değiştirilmeyen Marklardan 5 milyar 880 milyonunu oluşturan 166 milyon banknot olduğunu ve 6 milyar 670 milyonunun ise madeni paralardan oluştuğunu bunların adedinin de 23 milyardan fazla olduğunu açıkladı. Almanlar 2002 yılında para birimi olarak Euro'ya geçerken, Alman halkının elinde bulunan Markların büyük bölümünü Euro'yla değiştirildiğini açıklayan Deutsche Bundesbank, 17 yıldır yıllık ortalama olarak 70 ile 100 milyon Mark tutarındaki bir meblağın değiştirildiğini 2018 yılında 86 milyon Mark değiştirildiğini açıkladı. Deutsche Bundesbank elinde Alman Markı bulunanların paralarını her zaman Euro ile değiştirebiliyor. - FRANKFURT
Almanya
10 Aralık 2018 Pazartesi 16:22