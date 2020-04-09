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Almanlar korona krizinden ne kadar korkuyor?

Almanya'da yapılan iki yeni anket Almanların koronavirüs krizinde ne gibi korku ve kaygıları olduğunu ortaya koydu.

09.04.2020 09:24 | Son Güncelleme: 09.04.2020 09:24
Almanlar korona krizinden ne kadar korkuyor?
Almanya 'da yapılan iki yeni anket Almanların koronavirüs krizinde ne gibi korku ve kaygıları olduğunu ortaya koydu.Almanya'nın en büyük sigorta şirketlerinden biri olan R+V koronavirüs krizinde Almanların endişelerini ele alan bir anket yaptı. Anket sonuçlarına göre Almanlar salgın sırasında sağlıkları için tahmin edildiği kadar çok endişelenmiyor. 2019 yılında yapılan ankette ağır bir rahatsızlık geçirme kaygısı yüzde 35'ken, yeni tip koronavirüs zamanında bu sadece yüzde 6 artış kaydetti. Yani az bir yükselişle yüzde 41'e ulaşan bu kaygı oranı 1992'den beri ikinci en düşük seviyesinde.

Siyaset bilimci Manfred Schmidt bu sonucun çok şaşırtıcı olduğunu söylerken, "Halk arasında sağlıklarıyla kendilerinin baş edebileceği ve asıl riskin başka tarafta olduğu yönünde tuhaf bir inanç var" diyor.

Koronavirüs henüz yeni yayılmaya başladığında yapılan bir araştırma ise farklı sonuçları ortaya koymuştu. Alman birinci televizyon kanalı ARD'nin yaptığı haftalık kamuoyu anketi Deutschlandtrend'de Almanların yüzde 51'i kendilerine veya aile bireylerinden birine koronavirüs bulaşmış olabileceğinden korktuğunu söylemişti.

Resesyon tehlikesi Almanlar sağlıklarından daha çok ekonominin gidişatından endişeli. R+V'nin sonuçlarına göre ekonomik kaygı 2019'a kıyasla yüzde 23 artarak yüzde 58'e ulaştı. Almanlar kendi işini kaybetmekten ise endişe duymuyor. Soru yöneltilenlerden yalnızca dörtte birinden azı işsiz kalmaktan korktuğunu söylüyor. Siyaset bilimci Schmidt iş kaybını önlemek için işverenlere çalışma sürelerinin kısaltılması hakkı tanınmasının ve yapılan devlet yardımlarının Almanlarda kaygıyı azalttığını, vatandaşların kendilerini güvende hissettiğini belirtiyor.

Ancak bir başka anket koronavirüsün Almanların geleceğe umutla bakmasını engellediğini ortaya koydu. Frankfurter Allgemeinen Zeitung'un yaptırdığı ankete göre Almanlar iki Almanya'nın birleşmesinden bu yana gelecek konusunda hiç bu kadar umutsuz olmamıştı. Ankete katılanların yalnızca yüzde 25'i önümüzdeki on iki aya umutla bakabiliyor. Araştırmacılar hiç bu kadar yüksek bir umutsuzluk düzeyi görülmediğini belirtiyor.

Siyasetçilere iyi not

Almanlar salgınla mücadelede siyasetçilere iyi not verdi. R+V'nin araştırmasında Almanların yalnızca yüzde 46'sı siyasetçilerin krizle baş etmekte zorlandığı görüşünde. Bu, siyasetçilerin son on yılda aldığı en iyi not. 2010'daki finans krizinde Almanların yüzde 62'si, 2016 mülteci krizinde ise yüzde 65'si siyasetçilerin krizle mücadelesini yeterli bulmamıştı.

Volker Witting

(c)

Kaynak: Deutsche Welle



Etiketler: Koronavirüs, Siyaset, Almanya, Yaşam
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