Almanların 2019 Rezervasyonunda Yüzde 80'e Varan Artış

TÜRKİYE'nin Berlin Büyükelçisi Ali Kemal Aydın , iki ülke arasındaki ilişkilerin yeniden normale döndüğünü, turizmde önümüzdeki yıl rezervasyonlarında yüzde 80'e varan artışlar yaşandığını kaydetti. Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) öncülüğünde Antalya'dan tarım, turizm ve sanayiden önemli isimlerin katılımıyla Almanya 'ya düzenlenen iş gezisinin ikinci durağı, Almanya'nın başkenti Berlin oldu. Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı (BAKA) işbirliğinde düzenlenen iş gezisine, ATSO Başkanı Davut Çetin, Antalya Ticaret Borsası Başkanı Ali Çandır , ATSO Yönetim Kurulu'ndan Cahit Şahin , BAKA Antalya Koordinatörü Alaattin Özyürek , Antalya Serbest Bölge İşadamları Derneği Başkanı Emre Şandan, AKSA Otelleri'nden Ramazan Aslan , AGT Ağaç Sanayi'nden Mustafa Hulusi Söylemez, SunExpress Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Fevzi Çalışkan , DE-HA Turizm'den Cengiz Akar, Emo Optik'ten Osman Önal katıldı.ALMANLAR TÜRKİYE KADAR ANTALYA'YI DA İYİ BİLİYORHeyet ilk olarak Berlin'de Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliği'ni ziyaret etti. Büyükelçi Ali Kemal Aydın ve beraberindekiler tarafından karşılanan Antalya heyetiyle, Almanya ve Antalya arasındaki ekonomik ilişkilerin güçlendirilmesi adına görüşmelerde bulunuldu. Antalya için Almanya'nın her yönüyle önemli bir ülke olduğunu belirten Büyükelçi Ali Kemal Aydın, Almanya'da insanların çoğunun Türkiye kadar Antalya'yı da bildiğini söyledi. Aydın, " Rusya 'da Antalya Türkiye'den daha çok bilinir. Belki Rusya kadar değil ama Antalya, Almanya'da da öteden beri bilinen bir şehrimiz. Son 2 senedir sıkıntılı bir süreç yaşadık fakat bunu yavaş yavaş geride bırakıyoruz. Sayın bakanımızın da yoğun çabalarıyla Almanya ile ilişkilerimizin normalleşmesi için önemli adımlar atıldı" diye konuştu.REZERVASYONLARDA YÜZDE 80'E VARAN ARTIŞİki ülke arasındaki ilişkilerin normalleşmesine yönelik gelişmelerin turist sayısına yansıdığını kaydeden Aydın, "Turizmde, henüz 2015 sayılarını yakalamış değiliz. İnşallah gelecek sene yakalayacağımız yönünde öngörüler var ve rezervasyonlarda yüzde 80'e varan artış var. Almanya, Türkiye açısından sadece turizm demek değil, aynı zamanda en büyük ticari ortağımız. Yaklaşık 40 milyar dolarlık ticaret hacmimiz var. Son dönemde kur oynaklığı nedeniyle Avrupa 'ya önemli ihracat artışı var. Almanya açısından da önümüzdeki dönemde tekrar artmasını bekliyoruz. Yatırım alanında da Almanya en önemli ortaklarımızdan. Türkiye'de Alman sermayeli 7 bin 250 civarında firma faaliyet gösteriyor" dedi.GÜVEN, ALMAN İŞ ÇEVRELERİNDE YERLEŞMEYE BAŞLADI Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Merkel 'in görüşmeleri başta olmak üzere bakanlıklar düzeyinde de ilişkilerin yeniden normalleşmesine yönelik önemli görüşmeler gerçekleştiğine de atıfta bulunan Büyükelçi Aydın, bu görüşmeler neticesinde son yıllarda yaşanan gerginliğin etkisinin azaldığını ve ilişkilerin canlandırılması için çabaların devam ettiğini dile getirdi. Alman işadamları için Türkiye'nin 81 milyon nüfusuyla büyük bir pazar olduğunu anlatan Aydın, "Yaş ortalaması açısından 30'lu yaşlarla Türkiye dinamik bir ortam. Son ziyaretle Türkiye'nin güvenilir, istikrarlı bir yatırım ülkesi olduğu Alman iş çevrelerinde yerleşmeye başladı ve çalışmalarımızı önümüzdeki süreçte yoğunlaştırmamız gerekiyor" dedi.ALMANYA'DAKİ TÜRKLER TATİLDE 6 MİLYAR EURO BIRAKIYORAlmanya'da 3.5 milyona yakın Türk vatandaşının yaşadığını ve yarısının çifte vatandaş olduğunu belirten Aydın, iki ülke arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesi adına önemli bir köprü olduklarını, bu nüfusun önemli bölümünün de tatilini Türkiye'de yaptığını açıkladı. Aydın, "Alman olarak istatistiklere giren turistlerin bir bölümü de buradan giden kendi insanlarımız. İlişkilerimiz tekrar ivme kazanıyor ve karşılıklı saygı, eşitliğe dayalı, aynı göz hizasında ilişkilerimizi geliştirmemiz lazım" dedi. Toplantıda, Almanya'da yaşayan Türklerin yaz tatillerinde Türkiye'ye bıraktıkları döviz miktarının 6 milyar Euro olduğu da kaydedildi.CUMHURİYET RESEPSİYONUNDA YÖRESEL ÜRÜNToplantıda, Antalya Ticaret Borsası'nın düzenlediği ve önümüzdeki yıl yurtdışına açılması planlanan Yöresel Ürünler Fuarı da gündeme geldi. Almanya'da gıda ürünlerinde organik ve bio konularına da ağırlık verilmesi gerektiğine dikkat çeken Büyükelçi Aydın, Fransa 'nın büyükelçilikte düzenlediği resepsiyonlarında her yıl belli bir bölgenin yöresel yiyecek-içecek ürünlerini getirdiğini, kıyafet ve müzikleriyle birlikte binlerce Almanın görmesinin sağlandığını belirterek, Cumhuriyet resepsiyonu gibi büyükelçilikte düzenlenen resepsiyonlarda Türkiye olarak benzer bir çalışma yapılabileceğini kaydetti. ATB Başkanı Ali Çandır, büyükelçiliğin Berlin'deki altyapıyı oluşturması halinde, Cumhuriyet resepsiyonu veya benzer törenlerde Antalya ve Türkiye'nin değişik yörelerine ait yöresel ürünlerin getirilebileceğini, ayrıca Türkiye'nin 7 bölgesine ait bir organizasyon da gerçekleştirilebileceğini dile getirdi. Toplantıda, Kültür ve Turizm Bakanlığı'na Almanya'nın 140 şehrindeki temsilcilikler vasıtasıyla city marketing kurulması da ele alındı.- Almanya