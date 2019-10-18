Haberler » Dünya » Almanların yüzde 91'i Türkiye'ye silah ihracatına karşı

Almanların yüzde 91'i Türkiye'ye silah ihracatına karşı

Almanya'da yapılan bir ankete göre, halkın yüzde 91'i Türkiye'ye silah ihraç edilmesine karşı çıkarken, toplumun yüzde 65'i Türkiye'ye ekonomik ambargo uygulanmasına sıcak bakıyor.

18.10.2019 16:33Almanların yüzde 91'i Türkiye'ye silah ihracatına karşı
Almanya'da yapılan bir ankete göre, halkın yüzde 91'i Türkiye'ye silah ihraç edilmesine karşı çıkarken, toplumun yüzde 65'i Türkiye'ye ekonomik ambargo uygulanmasına sıcak bakıyor.Almanya'da yapılan bir kamuoyu araştırmasına göre halkın yaklaşık yüzde 91'i, Suriye'nin kuzeydoğusuna askeri operasyon düzenleyen Türkiye'ye silah ihracatı yapılmasına karşı çıkıyor.

Forschungsgruppe Wahlen (Seçimler Araştırma Grubu) adlı, düzenli olarak seçmenin nabzını tutan kamuoyu araştırma enstitüsünün çalışmasına göre Türkiye'ye silah ihracatının devam etmesi gerektiğini düşünenlerin oranı ise sadece yüzde beş.

Ankete katılanların yüzde 65'i, Türkiye'ye ekonomik yaptırımlar uygulanmasına olumlu bakarken, yüzde 27'lik bir kesim buna karşı çıkıyor.

Avrupa Birliği'nin (AB) Türkiye'ye yaptırım uygulaması durumunda, AB-Türkiye Mülteci Anlaşması'nın yürürlükten kalkacağına ve Avrupa'ya daha fazla sığınmacı geleceğine inananların oranı ise yüzde 80. Yüzde 15'lik bir kesim ise, söz konusu anlaşmanın yürürlükte kalmaya devam edeceğini ve büyük bir sığınmacı akını olmayacağını düşünüyor.

dpa/ ET,BK

(c)

Almanya, Türkiye, Dünya

Kaynak: Deutsche Welle

Son Dakika Dünya Haberleri
18:12 Azerbaycan'ın bağımsızlığına kavuşmasının 28. yıl dönümü kutlandı
17:42 A'dan Z'ye Türkiye'nin inşaat haritası: Son 7 senede inşa edilen 4 konuttan 1'i satılamadı
17:42 Fransa'da başörtüsü ile Hitler'in SS üniforması arasında paralellik kuran sunucuya tepki büyüyor
17:27 AB zirvesinden çıkan sonuçlar neler: Türkiye, Kuzey Makedonya ve Arnavutluk hakkında neler söylendi?
17:27 Farklı kaynaklara göre 120 saat ara verilen Barış Pınarı Harekatı'nın bilançosu
17:27 Uzay yürüyüşünü ilk kez tamamı kadınlardan oluşan bir ekip yaptı
17:16 Donald Tusk Aslında bu ateşkes değil, Kürtlerin teslim alınması talebi
18.10.2019 18:16:43