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Almanya, 2019'da silah ihracatını yüzde 65 arttırarak rekor kırdı

Almanya'nın, 2019 yılında 7 milyar 950 milyon Euro tutarında silah ihraç ederek rekor kırdığı bildirildi.

27.12.2019 13:40 | Son Güncelleme: 27.12.2019 13:45 Almanya, 2019'da silah ihracatını yüzde 65 arttırarak rekor kırdı
'nın, 2019 yılında 7 milyar 950 milyon Euro tutarında silah ihraç ederek rekor kırdığı bildirildi.

Federal Bakanlığı, Almanya'nın silah ihracatında 2019 yılını rekor kırarak kapattığını ifade etti. Bu yıl 7 milyar 950 milyon Euro'luk silah ihraç eden Almanya, geçtiğimiz yıla göre 3 milyar Euro daha fazla silah sattı. Almanya'nın en kapsamlı silah teslimatında 1 milyar 770 milyon Euro ile Macaristan ilk sırayı alırken, 802 milyon Euro ile Mısır 2. sırada, 770.8 milyon Euro ile 3. sırada yer aldı. ABD ise 483 milyon Euro ile 4. sırada bulunuyor.

Türkiye'ye satılan silah türlerinin büyük bölümünün deniz kuvvetleri için kullanılacağı belirtildi. Söz konusu ürünlerin, Alman Thyssenkrupp Şirketinin katkılarıyla Türkiye'de üretilen 214 sınıfı 6 adet denizaltı ile bağlantılı olabileceği de ifade edildi.

Öte yandan Almanya, Stockholm Barış Araştırmaları Enstitüsü verilerine göre ABD, Güney Kore, İtalya ve İspanya ile birlikte Türkiye'nin en büyük 5 silah tedarikçisinden biri konumunda bulunuyor. - BERLİN

Türkiye, Almanya, Güncel

Kaynak: İHA

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