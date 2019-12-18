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Almanya, 5G ağının kurulmasında Çinli Huawei'yi engelleyecek mi?

Almanya'da Hristiyan Birlik (CDU/CSU) ile Sosyal Demokrat Parti (SPD) koalisyon hükumeti 5G ağının kurulmasına ilişkin güvenlik kuralları ile ilgili kararını gelecek yıla erteledi. Alman hükümet ortakları, Huawei'yin pazara girmesine izin verilip verilmemesi konusunda henüz anlaşamadı

18.12.2019 00:25 | Son Güncelleme: 18.12.2019 00:25Almanya, 5G ağının kurulmasında Çinli Huawei'yi engelleyecek mi?
'da Hristiyan Birlik (CDU/CSU) ile Sosyal Demokrat Parti (SPD) koalisyon hükumeti 5G ağının kurulmasına ilişkin güvenlik kuralları ile ilgili kararını gelecek yıla erteledi. Alman hükümet ortakları, Çinli telekomünikasyon şirketi 'nin pazara girmesine izin verilip verilmemesi konusunda henüz uzlaşamadı.

SPD partisi, güvenlik gerekçeleriyle Huawei'yi fiilen oyun dışı bırakan bir yasa tasarısı öneriyor. Hristiyan Birlik ise, 5G ağına ilişkin güvenlik kurallarını sertleştirmek isterken, Çin dahil hiçbir ülkeyi saf dışı bırakmak istemiyor.
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Çin Halk Cumhuriyeti, Almanya, Huawei, Dünya

Kaynak: Euronews.com

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