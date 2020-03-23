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Almanya, 750 milyar euroluk paketi onayladı

Koronavirüs salgınının ekonomik etkisine karşı hazırlanan 750 milyar euroluk virüs yardım paketinde, küçük şirketlere ve serbest meslek sahiplerine üç ay boyunca 15 bin euro yardım yapılması öngörülüyor.

23.03.2020 17:49 | Son Güncelleme: 23.03.2020 17:49
Almanya, 750 milyar euroluk paketi onayladı
Koronavirüs salgınının ekonomik etkisine karşı hazırlanan 750 milyar euroluk virüs yardım paketinde, küçük şirketlere ve serbest meslek sahiplerine üç ay boyunca 15 bin euro yardım yapılması öngörülüyor

Kaynak: Dunya.com

Etiketler : Koronavirüs, Ekonomi

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