Haberler » Dünya » Almanya: Aşırı sağcıların oyları ile eyalet başbakanı seçildi; partiler erken seçim istedi - Haberler

Almanya: Aşırı sağcıların oyları ile eyalet başbakanı seçildi; partiler erken seçim istedi

Almanya’nın Thüringen Eyalet Meclisinde Hür Demokrat Partili aday Thomas Kemmerich’in aşırı sağcı Almanya için Alternatif Partisi ve Hristiyan Demokrat Birlik Partisinin desteğiyle eyalet başbakanı seçilmesinin ardından Hristiyan Birlik partilerinin temsilcileri eyalette erken seçim istiyor

05.02.2020 23:39 | Son Güncelleme: 05.02.2020 23:39Almanya: Aşırı sağcıların oyları ile eyalet başbakanı seçildi; partiler erken seçim istedi
'nın Thüringen Eyalet Meclisinde Hür Demokrat Partili (FDP) aday Thomas Kemmerich'in aşırı sağcı Almanya için Alternatif Partisi (AfD) ve Hristiyan Demokrat Birlik Partisinin (CDU) desteğiyle eyalet başbakanı seçilmesinin ardından Hristiyan Birlik (CDU/CSU) partilerinin temsilcileri eyalette erken seçime gidilmesini istedi.

CDU Genel Başkanı Annegret Kramp-Karrenbauer, bazı temaslar için bulunduğu Strazburg kentinde yaptığı açıklamada, CDU Thüringen Eyalet Meclis Grubunun seçimlerdeki tutumunu yanlış bulduğunu belirterek, meclis grubunun CDU Genel Merkezi'nin tavsiyelerine, taleplerine ve ricalarına uymadığını ifade etti.
Euronews.com'da Görüntüle

Almanya, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Dünya

Son Dakika Haberleri

23:59  Günlük burç yorumları 6 Şubat 2020 Perşembe (Haftalık burç yorumları)
17:22  Türkiye nüfusu açıklandı! TÜİK 2020 Türkiye nüfusu il il
16:43  Şilan Makal kimdir? Şilan Makal nereli, kaç yaşında?
16:36  Van Bahçesaray nerede? Bahçesaray rakımı kaç?
15:36  Vahamet nasıl yazılır TDK'ya göre vahamet mi, vehamet mi? Vahamet ne demek?
6.02.2020 00:18:01