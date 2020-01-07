Almanya askerlerini kaydırıyor! İran ile kriz yaşayan ABD, Irak'ta yalnızlaşıyor

Geçtiğimiz günlerde ABD güçleri tarafından öldürülen İranlı ünlü General Kasım Süleymani ile başlayan ABD-İran gerilimi sonrası, Almanya Irak'ta bulunan askerlerini komşu ülkelere kaydırma kararı aldı.

BAKANLIK DÜZEYİNDE AÇIKLAMA YAPILDI

Almanya Savunma Bakanı Annegret Kramp-Karrenbauer ve Dışişleri Bakanı Heiko Mass yaptıkları açıklamada, Bağdat ve Taci'de bulunan Alman askerlerinin sayısının azaltılabileceğini söyledi.

İRAN, İNTİKAM YEMİNİ ETTİ

Irak'ın başkenti Bağdat Havalimanı'nda İran Devrim Muhafızları'na bağlı Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani ve Haşdi Şabi Heyeti Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi Mühendis, ABD tarafından düzenlenen hava saldırısında hayatlarını kaybetmiş, saldırı sonrası İran, intikam alma yemini etmişti.

TRUMP'IN KELLESİNE 80 MİLYON DOLAR ÖDÜL

ABD Başkanı Donald Trump'ın emriyle İran'ın en güçlü savaş komutanına yapılan suikast büyük ölçüde öfkeye neden oldu. İranlılar intikam yeminleri ederken Trump'ı öldürene 80 milyon dolar ödül vadedilmişti.