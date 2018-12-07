Almanya Başbakanı Angela Merkel'in Yerine Gelen İsim Belli Oldu

Almanya'da iktidardaki Hristiyan Demokrat Birlik Partisinin (CDU) yeni genel başkanı Annegret Kramp-Karrenbauer oldu.

İLK TURDA YETERLİ OY ALINAMAYINCA SEÇİMLER İKİNCİ TURA KALDI

Almanya Başbakanı Angela Merkel'in yeniden aday olmadığı CDU'nun Hamburg kentindeki 31. Genel Kurulu'nda genel başkanlık için partinin Genel Sekreteri Annegret Kramp-Karrenbauer, eski Milletvekili Friedrich Merz ve Sağlık Bakanı Jens Spahn yarıştı.

Seçimlerin ilk turunda Kramp-Karrenbauer, 999 geçerli oyun 450'sini aldı, delegeler Merz'e 392 ve Jens Spahn'a da 157 oy verdi. Adayların hiçbirinin delege sayısının yarısından fazlasının oyunu alamaması nedeniyle seçimlerde ikinci tura geçildi.

KRAMP-KARRENBAUER, MERKEL'DEN SONRA 8. GENEL BAŞKAN OLDU

İlk turda en fazla oy alan iki adayın yarıştığı ikinci turda Kramp-Karrenbauer, 999 geçerli oyun 517'sini alarak CDU'nun yeni genel başkanı seçildi, Merz ise 482 oyda kaldı. Böylelikle Annegret Kramp-Karrenbauer, Merkel'den sonra CDU'nun 8. genel başkanı oldu.

Kramp-Karrenbauer, sonucun açıklanmasının ardından sahneye çıkarak teşekkür konuşması yaptı ve tebrikleri kabul etti.

18 yıl CDU Genel Başkanlığını yürüten Angela Merkel, ekim ayı sonunda genel başkanlık için yeniden aday olmayacağını ve bu yasama dönemi sonuna kadar başbakanlık görevini sürdüreceğini açıklamıştı.

Annegret Kramp-Karrenbauer Kimdir?