Haberler » Güncel » Almanya Başbakanı Angela Merkel İstanbul'da - Haber

Almanya Başbakanı Angela Merkel İstanbul'da

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine İstanbul'a geldi.

24.01.2020 00:05 | Son Güncelleme: 24.01.2020 00:05Almanya Başbakanı Angela Merkel İstanbul'da
Başbakanı Angela Merkel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine 'a geldi.
Almanya Başbakanı Angela Merkel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetiyle çalışma ziyareti için bu gece İstanbul'a geldi. Angela Merkel ve beraberindeki araç konvoyu saat 23.35'te Çırağan Sarayına giriş yaptı. Yarın yapılacak olan görüşmede Libya ve Suriye konuları başta olmak üzere ikili ilişkilerde görüş alışverişinde bulunulacak. Aynı zamanda Almanya'nın Temmuz ayı itibariyle başlayacağı Avrupa Birliği dönem başkanlığı süreci de gündeme alınacak. Türkiye'nin AB'ye katılım süreci, Gümrük Birliği anlaşmasının güncellenmesi ve vize serbesti konularının da ele alınacağı öğrenildi.
(İHA)

Recep Tayyip Erdoğan, Angela Merkel, İstanbul, Almanya, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

01:28  Uzman çavuş kız kaçırma olayında husumetlileriyle tartıştı havaya ateş açtı
01:22  Fransız bakan gösterilerdeki polis şiddetini inkar etti
01:10  Birlikte yaşadığı kadını tüfekle öldürdü
01:07  Safranbolu'da yoğun kar yağışı ulaşımı aksattı
01:04  Birlikte yaşadığı kadını tüfekle öldürdü
24.01.2020 01:30:06