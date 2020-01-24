Haberler » Güncel » Almanya Başbakanı Angela Merkel İstanbul'da - Haber

Almanya Başbakanı Angela Merkel İstanbul'da

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine İstanbul'a geldi.

24.01.2020 08:50 | Son Güncelleme: 24.01.2020 08:50Almanya Başbakanı Angela Merkel İstanbul'da
Başbakanı Angela Merkel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine 'a geldi.
Almanya Başbakanı Angela Merkel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetiyle çalışma ziyareti için bu gece İstanbul'a geldi. Angela Merkel ve beraberindeki araç konvoyu saat 23.35'te Çırağan Sarayına giriş yaptı. Yarın yapılacak olan görüşmede Libya ve Suriye konuları başta olmak üzere ikili ilişkilerde görüş alışverişinde bulunulacak. Aynı zamanda Almanya'nın Temmuz ayı itibariyle başlayacağı Avrupa Birliği dönem başkanlığı süreci de gündeme alınacak. Türkiye'nin AB'ye katılım süreci, Gümrük Birliği anlaşmasının güncellenmesi ve vize serbesti konularının da ele alınacağı öğrenildi.
(İHA)

Recep Tayyip Erdoğan, Angela Merkel, İstanbul, Almanya, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

09:20  Edirne'de sınır kapısından geçen tur otobüsleri denetlendi
09:20  Ergani'de 2 spor tesisinin onarımı yapılacak
09:20  Kırklareli Valisi Bilgin, 15 projenin tanıtımını gerçekleştirdi
09:19  Ilgın'da iki otomobil çarpıştı: 1 yaralı - KONYA
09:19  10 yıl sonra elektrofüzyon tekniği ile anne oldu
24.01.2020 09:21:26