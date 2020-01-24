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ALMANYA BAŞBAKANI ANGELA MERKEL TÜRKİYE'DEN AYRILDI

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı görüşmenin ardından Türkiye'den ayrıldı.

24.01.2020 19:57 | Son Güncelleme: 24.01.2020 19:57ALMANYA BAŞBAKANI ANGELA MERKEL TÜRKİYE'DEN AYRILDI

Başbakanı Angela Merkel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı görüşmenin ardından 'den ayrıldı.

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bugün Vahdettin Köşkü'nde gerçekleştirdiği baş başa ve heyetler arası görüşmelerin ardından Türkiye'den ayrıldı. Angela Merkel aynı zamanda Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Türk-Alman Üniversitesi yeni binaları açılış törenine katılmıştı.

Görüntü Dökümü:

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-Angela Merkel'in konvoyunun havalimanına girişi


- İstanbul

Recep Tayyip Erdoğan, Angela Merkel, Almanya, Türkiye, Güncel

Kaynak: DHA

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