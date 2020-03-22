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Almanya Başbakanı Merkel kendisini karantinaya aldı

Almanya Başbakanlık Sözcüsü Steffen Seibert, Almanya Başbakanı Angele Merkel'in kendisini karantina altına aldığını duyurdu.

22.03.2020 21:26 | Son Güncelleme: 22.03.2020 21:26
Almanya Başbakanı Merkel kendisini karantinaya aldı
Almanya Başbakanlık Sözcüsü Steffen Seibert, Almanya Başbakanı Angele Merkel'in kendisini karantina altına aldığını duyurdu.

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını yeni merkez üssü olan Avrupa'da etkisini arttırmaya devam ediyor. Almanya Başbakanlık Sözcüsü Steffen Seibert, bugün yapmış olduğu açıklamada Almanya Başbakanı Angele Merkel'in kendisini karantina altına aldığını duyurdu. Sözcü Seibert, Merkel'in geçtiğimiz Cuma günü doktora gidip aşı vurulduğunu, aşı vuran doktorun korona virüs test sonuçlarının pozitif çıkması nedeni ile kendisini karantinaya aldığını açıkladı. Merkel, bugün yaptığı basın toplantısının ardından kendisini karantinaya aldığını duyururken, hükümet işlerini evden yürütmeye devam edeceğini bildirdi. - BERLİN
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Kaynak: İHA

Etiketler : Steffen Seibert, Angela Merkel, Başbakanlık, Almanya, Güncel

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