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Almanya Başbakanı Merkel: Nitelikli işçi bulmalıyız

Almanya Başbakanı Merkel, ülkede nitelikli işçi sıkıntısı çekildiğini belirtti.

14.12.2019 21:33 | Son Güncelleme: 14.12.2019 21:33Almanya Başbakanı Merkel: Nitelikli işçi bulmalıyız
Başbakanı Merkel, ülkede nitelikli işçi sıkıntısı çekildiğini belirtti. Merkel, birçok işletmenin kalifiye işçi bulunmaması halinde Almanya dışına taşınmak zorunda kalabileceğini belirtti.Almanya Başbakanı Angela Merkel, ülkedeki nitelikli işçi sıkıntısına dikkat çekti. Hafta başında başkent Berlin'de bu konuyla ilgili yapılacak zirve öncesi açıklamalarda bulunan Merkel, "Birçok sektörün ve işletmenin nitelikli işçi aradığını biliyoruz" dedi. Merkel, "Bu yüzden de yeterli sayıda uzmanın işe alınmasını sağlamak için elimizden geleni yapmamız gerekiyor. Aksi takdirde bu şirketler taşınmak zorunda kalacak. Tabii ki bu da istediğimiz bir şey değil" ifadesini kullandı.

Alman hükümeti ile işverenler ve sendikalardan temsilciler Pazartesi günkü zirvede, 1 Mart 2020'de yürürlüğe girecek olan Nitelikli Göç Yasası'nın nasıl etkili bir şekilde kullanılabileceğini ele alacak.

Söz konusu yasa, Avrupa Birliği (AB) üyesi olmayan ülkelerden kalifiye işçilerin Almanya'ya gelip kalmasının önünü açmayı hedefliyor

Merkel, AB içinden nitelikli işçilerin de Almanya'ya getirilmesinin gerektiğini belirtti. Almanya'da halihazırda diğer AB ülkelerinden yaklaşık 2,5 milyon insan çalışıyor. Almanya Başbakanı, "Ancak bu tek başına yeterli değil. Nitelikli işçi için AB dışındaki ülkelere bakmamızın nedeni de bu" dedi.

Almanya'nın "mümkün oldukça fazla sayıda insana iyi eğitim vererek" kendi potansiyelini de kullanmak istediğini ifade eden Merkel, "Bir işletme, yeterince kalifiye işçi olmadan başarılı olamaz" dedi.

Almanya Başbakanı, "Bundan 15 yıl önce sorunumuz 5 milyon işsiz insandı. Şimdiyse sorun, 'Nereden nitelikli işçi bulabilirim?' oldu" diye konuştu.

dpa/ CÖ,ET

(c)

Avrupa Birliği, Angela Merkel, Almanya, İşçi, Ekonomi

Kaynak: Deutsche Welle

Ekonomi

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