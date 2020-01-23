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Almanya Başbakanı Merkel: Suriye'de yapılan hatalar Libya'da tekrarlanmamalı

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Suriye'de yapılan hataların Libya'da tekrarlanmaması gerektiğini söyledi.

23.01.2020 19:34 | Son Güncelleme: 23.01.2020 19:34Almanya Başbakanı Merkel: Suriye'de yapılan hatalar Libya'da tekrarlanmamalı
Başbakanı Angela Merkel, 'de yapılan hataların 'da tekrarlanmaması gerektiğini söyledi.

Merkel, İsviçre'nin Davos kasabasında düzenlenen Dünya Forumu'nda yaptığı konuşmada, Avrupa'da 75 yıllık bir barış döneminin bulunduğuna dikkati çekerek, "Ancak dünyanın tüm bölgeleri o kadar şanslı değil. Suriye gibi bir ülkede nüfusun yarısı kaçmak durumunda kalıyorsa barış süreçlerini devam ettirmek için elimizden gelen her şeyi yapmamız gerektiğini söyleyebiliriz." dedi.
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Angela Merkel, Almanya, Suriye, Libya, Dünya

Kaynak: Euronews.com

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23.01.2020 20:28:16