Haberler» Güncel» Haber

Almanya başkonsolosluğu'nda yangın alarmı (2)

Beyoğlu'nda bulunan Almanya Başkonsolosluğu'nun çatısında işçilerin tadilat yaptığı sırada küçük çaplı yangın çıktı.

29.08.2019 16:24 Almanya başkonsolosluğu'nda yangın alarmı (2)

Beyoğlu'nda bulunan Almanya Başkonsolosluğu'nun çatısında işçilerin tadilat yaptığı sırada küçük çaplı yangın çıktı. İşçilerin çabasıyla yangın söndürülürken itfaiye ekipleri soğutma çalışması yaptıktan sonra olay yerinden ayrıldı.
Yangın, saat 15.45 sıralarında Gümüşsuyu'nda bulunan Almanya Başkonsolosluğu'nun çatısında çıktı. İşçilerin tadilat çalışması yaptıkları sırada çatı alev aldı. Küçük çaplı yangın işçilerin yoğun çabasıyla söndürüldü. Haber verilmesiyle başkonsolosluğa gelen itfaiye ekipleri, söndürülen yangında soğutma çalışmaları yaptıktan sonra olay yerinden ayrıldı.

Görüntü Dökümü:
---------
-İtfaiye ekipleri
-Çatıdan yükselen duman

DHA FEED


- İstanbul

Beyoğlu, Almanya, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
18:33   Batık gemiyi çıkartma çalışmaları başladı
18:33   Bosna Hersek'te Türkçeye ilgi artıyor
18:32   Bölge turizmini canlandıracak ilk 'Bisiklet Festivali' başladı
18:30   Yardımcı ve Altıntop, yabancı basın mensuplarıyla buluştu
18:30   Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Husilerle görüştü
18:28   Çanakkale'de orman yangını (2)
18:28   Dha yurt bülteni - 15